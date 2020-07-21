«Депортиво» вылетел из Сегунды впервые за 40 лет. И даже не успел сыграть последний тур

В испанской Сегунде сыгран последний тур кроме матча «Депортиво» – «Фуэнлабрада», который не состоялся из-за эпидемии коронавируса в команде гостей. По нему пока не принято решение.

Остальные десять матчей состоялись, по их итогам «Депортиво» покинул Сегунду вместе с «Нумансией», «Эстремадурой» и «Расингом». Даже при победе «Депор» бы не смог спастись (сравнялся бы по очкам с «Понфераддиной», но личные встречи – хуже).

У «Фуэнлабрады» еще есть шанс выйти в плей-офф – хватит даже ничьей.