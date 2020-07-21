Депортиво
Сегунда
Футбол
«Депортиво» вылетел из Сегунды впервые за 40 лет. И даже не успел сыграть последний тур
21 июля, 01:11
В испанской Сегунде сыгран последний тур кроме матча «Депортиво» – «Фуэнлабрада», который не состоялся из-за эпидемии коронавируса в команде гостей. По нему пока не принято решение.
Остальные десять матчей состоялись, по их итогам «Депортиво» покинул Сегунду вместе с «Нумансией», «Эстремадурой» и «Расингом». Даже при победе «Депор» бы не смог спастись (сравнялся бы по очкам с «Понфераддиной», но личные встречи – хуже).
У «Фуэнлабрады» еще есть шанс выйти в плей-офф – хватит даже ничьей.
- «Депортиво» всего дважды в своей истории играл ниже Сегунды – в сезонах-1974/75 и 1980/81.
- «Депор» играл в Примере в позапрошлом сезоне.
- В Испании он становился чемпионом и дважды выигрывал Кубок.
Комментарии (1)
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21 июля, 09:22
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бедное Депортиво
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