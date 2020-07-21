Депортиво

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«Депортиво» вылетел из Сегунды впервые за 40 лет. И даже не успел сыграть последний тур
#Депортиво
Футбол
Главный путешественник футбола: в его карьере было 29 клубов
#Себастьян Абреу
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Лига перенесла матч «Депортиво» за 20 минут до начала 🦠. Теперь клуб не признает вылет
#Депортиво
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