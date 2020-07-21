Лига перенесла матч «Депортиво» за 20 минут до начала 🦠. Теперь клуб не признает вылет
Испанская Сегунда отыграла последний тур. Обычно все игры на этой стадии проходят одновременно, но один матч сейчас сместился. «Фуэнлабрада» прямо перед игрой с «Депортиво» рассказала о коронавирусе у нескольких игроков. Лига перенесла матч, хотя футболисты уже готовились к выходу на поле. Все остальные команды отыграли в назначенное время.
Теперь «Фуэнлабрада» и «Депортиво» знают результаты конкурентов и общий расклад по итогам сезона. Идущий шестым «Эльче» формально попадает в плей-офф за выход в Примеру. Если «Фуэнлабрада» выигрывает у «Депортиво», то занимает его место. Сам «Депортиво» отстает на три очка от 18 места, но по личным встречам хуже «Понферрадины». Поэтому вылетает.
Перед матчем «Фуэнлабрада» написала, что коронавирус у нескольких игроков – форс-мажорное обстоятельство. На это же ссылалось и руководство испанского футбола, когда объясняло перенос. Проведение остальных игр 42 тура лига объяснила сохранением целостности соревнования.
«Депортиво» опубликовал заявление по ситуации, где не согласен с таким исходом. Главные выдержки:
- Первые разговоры о коронавирусе появились за полтора часа до матча. Клуб сразу предупредил лигу, что перенос одного матча поставит под сомнение честность всего соревнования.
- «Депортиво» видел оптимальное решение в переносе целого игрового дня. Так, как это было в Сегунде год назад в момент смерти Хосе Антонио Рейеса.
- Теперь команда не признает никакие итоги сезона (и собственный вылет): «Для нас все, что произошло с момента отмены нашего матча, не имеет силы при определении общего результата».
- «Нарушаются принципы равенства и конкуренции».
В этом веке «Депортиво» постепенно скатывался по результатам. С 1999-го по 2004-й команда ни разу не выпадала из тройки в Примере. Дальше стала середняком, падала в Сегунду, потом поднималась обратно. «Депортиво» провел в Примере четыре года подряд, но вылетел в сезоне-2017/18. В прошлом сезоне клуб играл в плей-офф за выход в Примеру, а теперь падает еще ниже.