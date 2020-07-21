Лига перенесла матч «Депортиво» за 20 минут до начала 🦠. Теперь клуб не признает вылет

Испанская Сегунда отыграла последний тур. Обычно все игры на этой стадии проходят одновременно, но один матч сейчас сместился. «Фуэнлабрада» прямо перед игрой с «Депортиво» рассказала о коронавирусе у нескольких игроков. Лига перенесла матч, хотя футболисты уже готовились к выходу на поле. Все остальные команды отыграли в назначенное время.

Теперь «Фуэнлабрада» и «Депортиво» знают результаты конкурентов и общий расклад по итогам сезона. Идущий шестым «Эльче» формально попадает в плей-офф за выход в Примеру. Если «Фуэнлабрада» выигрывает у «Депортиво», то занимает его место. Сам «Депортиво» отстает на три очка от 18 места, но по личным встречам хуже «Понферрадины». Поэтому вылетает.

Перед матчем «Фуэнлабрада» написала, что коронавирус у нескольких игроков – форс-мажорное обстоятельство. На это же ссылалось и руководство испанского футбола, когда объясняло перенос. Проведение остальных игр 42 тура лига объяснила сохранением целостности соревнования.