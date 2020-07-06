Хорхе Пулидо
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#Хорхе Пулидо #Уэска #Сегунда

Капитан «Уэски» в каждом гостевом матче меняет повязку. Посвящает их городу соперника

06 июля, 19:11

Журналистка Алехандра Йонсон создала тред, в котором объяснила каждую повязку капитана «Уэски» Хорхе Пулидо по ходу прошедшего сезона.

Он в каждой гостевой игре использовал новую повязку, где была бы отсылка к городу или провинции, в котором проходит матч. 

Лас-Пальмас

Здесь отсылка к растительности на острове Гран-Канария

Альмерия

Пустыня Табернас, где часто снимаются фильмы.

Нумансия

В этой провинции ежегодно проходит фестиваль, на котором воссоздается фольклорная история о девушке, которая попросила своего возлюбленного вернуть ей потерянную голубую ленту. К ней референс на повязке.

Экстемадура

Повязка вдохновлена поэмой «Песня пирата» Хосе де Эспронседы, который родился в Экстемадуре. 

Кадис

Тут проводится своеобразный карнавал. Одним из его символов был Маноло Сантадер (умер в прошлом году). Он помог «Кадису» написать гимн.

Луго

Крепость, которая защищала Римскую империю. А сейчас находится под охраной ЮНЕСКО.

Тенерифе

Дерево, которому, возможно, тысяча лет (национальным памятником его объявили в 1917-м).

Фуэнлабрада

Все просто. Фуэнлабрада известен как город фонтанов. 

Алькоркон

В этом городе гончары настолько были круты, что выше горшков на гербе только корона. 

Миранда-де-Эбро

Отсылка к самому знаменитому мосту города.

Эльче

Дама Эльче. Бюст, который нашли в 1897 году.

Овьедо

В городе очень много небольших памятников. К одному из них и отсылка. 

Понферрада

Железная дорога, благодаря которой город разбогател за счет перевозки угля.

Жирона

Отсылка к эпитету журналиста Феррана Агулло, который назвал ландшафт побережья Средиземного моря изрезанным.

Мадрид («Райо Вальекано»)

Все понятно – красная стрела. 

Малага

Вы ведь в курсе, что «Малагу» называют анчоусами? На повязке – чешуя этой рыбы.

Альбасете

Дань памяти испанскому режиссеру и сценаристу Луису Куэрде из Альбасете, который умер в этом году. 

Сарагоса

Флаг автономного сообщества Арагон. Повязка подчеркивает, что там ветрено. 

Ла-Корунья

Старейший маяк города.

А на одном из домашних матчей повязка была посвящена врачам.

Все фото: Твиттер Алехандры Йонсон
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