Капитан «Уэски» в каждом гостевом матче меняет повязку. Посвящает их городу соперника
Журналистка Алехандра Йонсон создала тред, в котором объяснила каждую повязку капитана «Уэски» Хорхе Пулидо по ходу прошедшего сезона.
Он в каждой гостевой игре использовал новую повязку, где была бы отсылка к городу или провинции, в котором проходит матч.
Лас-Пальмас
Здесь отсылка к растительности на острове Гран-Канария
Альмерия
Пустыня Табернас, где часто снимаются фильмы.
Нумансия
В этой провинции ежегодно проходит фестиваль, на котором воссоздается фольклорная история о девушке, которая попросила своего возлюбленного вернуть ей потерянную голубую ленту. К ней референс на повязке.
Экстемадура
Повязка вдохновлена поэмой «Песня пирата» Хосе де Эспронседы, который родился в Экстемадуре.
Кадис
Тут проводится своеобразный карнавал. Одним из его символов был Маноло Сантадер (умер в прошлом году). Он помог «Кадису» написать гимн.
Луго
Крепость, которая защищала Римскую империю. А сейчас находится под охраной ЮНЕСКО.
Тенерифе
Дерево, которому, возможно, тысяча лет (национальным памятником его объявили в 1917-м).
Фуэнлабрада
Все просто. Фуэнлабрада известен как город фонтанов.
Алькоркон
В этом городе гончары настолько были круты, что выше горшков на гербе только корона.
Миранда-де-Эбро
Отсылка к самому знаменитому мосту города.
Эльче
Дама Эльче. Бюст, который нашли в 1897 году.
Овьедо
В городе очень много небольших памятников. К одному из них и отсылка.
Понферрада
Железная дорога, благодаря которой город разбогател за счет перевозки угля.
Жирона
Отсылка к эпитету журналиста Феррана Агулло, который назвал ландшафт побережья Средиземного моря изрезанным.
Мадрид («Райо Вальекано»)
Все понятно – красная стрела.
Малага
Вы ведь в курсе, что «Малагу» называют анчоусами? На повязке – чешуя этой рыбы.
Альбасете
Дань памяти испанскому режиссеру и сценаристу Луису Куэрде из Альбасете, который умер в этом году.
Сарагоса
Флаг автономного сообщества Арагон. Повязка подчеркивает, что там ветрено.
Ла-Корунья
Старейший маяк города.
А на одном из домашних матчей повязка была посвящена врачам.