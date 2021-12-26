Роналдо – владелец уже двух клубов. Одному обещал еврокубки (и тот вылетел), другой – его родная команда в долговой яме на 155 млн

Карьера Роналдо закончилась 10 лет назад в «Коринтиансе». Дальше в одном интервью он выделил два периода в жизни после постоянной игры.

Первый – активный отдых: «Я отдыхал несколько лет подряд. Я просто веселился, тусовался, ездил на развлекательные мероприятия. Лишь изредка я участвовал в каких-то официальных событиях от УЕФА и ФИФА. Знаете, иногда нужно делать паузу даже в длительном отпуске».

Второй – день, когда он задумался будущем: «Однажды в мою голову пробралась мысль: «А чем мне заниматься в этой жизни?» Я серьезно загрузился: тренировать я не хочу, работать агентом тоже нет интереса. Тогда я понял, что однажды хотел бы купить клуб и сделать что-то очень важное для него».

И Роналдо исполнил свою мечту. Даже дважды.