Роналдо – владелец уже двух клубов. Одному обещал еврокубки (и тот вылетел), другой – его родная команда в долговой яме на 155 млн
Карьера Роналдо закончилась 10 лет назад в «Коринтиансе». Дальше в одном интервью он выделил два периода в жизни после постоянной игры.
Первый – активный отдых: «Я отдыхал несколько лет подряд. Я просто веселился, тусовался, ездил на развлекательные мероприятия. Лишь изредка я участвовал в каких-то официальных событиях от УЕФА и ФИФА. Знаете, иногда нужно делать паузу даже в длительном отпуске».
Второй – день, когда он задумался будущем: «Однажды в мою голову пробралась мысль: «А чем мне заниматься в этой жизни?» Я серьезно загрузился: тренировать я не хочу, работать агентом тоже нет интереса. Тогда я понял, что однажды хотел бы купить клуб и сделать что-то очень важное для него».
И Роналдо исполнил свою мечту. Даже дважды.
Решение о покупке «Вальядолида» Роналдо принял в России. Пообещал еврокубки через пять лет, но пока получается не очень
В сентябре-2018 Роналдо приобрел 51% акций «Вальядолида» за 30 млн евро и стал его мажоритарным акционером. Здесь есть важная поправка: в документации покупатель указан как Tara Sports. Это инвест-компания Роналдо, в которой он собрал своих партнеров-друзей. Роналдо основал Tara Sports в Мадриде за два месяца до покупки «Вальядолида». Он указал ее как компанию, оказывающую консультационные услуги в области спорта. Через Tara Sports проходили и проходят все платежки Роналдо на счета «Вальядолида».
«Я был на чемпионате мира в России, когда мне позвонили люди, близкие к «Вальядолиду». По телефону мы общались минут тридцать, прежде чем пришли к предварительному соглашению. На самом деле я сразу же согласился. Мне лишь нужно было решить, как совершать покупку. Ответ на этот вопрос пришел через пару недель (речь об основании Tara Sports)».
У Роналдо было несколько причин купить «Вальядолид»:
1. Это клуб с историей, постоянно выступающий в Примере.
2. У него огромная фанатская база.
3. Относительная близость к Мадриду. На машине из Вальядолида в столицу Испании ехать около 2 часов. Роналдо большую часть года проводит в Мадриде – все сходится. Плюс для него важна связь с «Реалом». Сразу после покупки «Вальядолида» он обсуждал аренду Винисиуса. Еще с 2018-го в «Вальядолид» из «Реала» (и его системы) приехали четыре игрока на разных условиях.
Даже в своем первом интервью в качестве президента «Вальядолида» он сказал: «Это прекрасный город, в котором живут 300 тысяч человек. От Мадрида ехать около двух часов, что очень удобно. Мне не трудно преодолевать каждый день это расстояние ради деловых встреч».
Роналдо сразу же начал заигрывания с фанатами. Он говорил, что через пять лет «Вальядолид» будет играть в еврокубках, а он сделает все ради осуществления этой цели. Роналдо оплатил 19 млн евро долга с собственных счетов (остальной долг закрыл через год), починил табло, перестроил VIP-трибуну, обновил газон и систему полива газона.
Роналдо работает над улучшением атмосферы в команде. Когда «Вальядолид» играл в Примере, он повысил размер премий, нанял в команду психологов и обновил тренажеры в спортзале. Источники вокруг клуба говорят, что Роналдо на постоянном контакте с тренерским штабом и игроками. Бывший президент клуба Карлос Суреда, проработавший на этой должности 17 лет (2001-2018), общался с игроками через помощников. У каждого футболиста сейчас есть номер Роналдо – они могут написать в любое время и с любой проблемой.
Но игровые результаты в целом пока что средние:
- Сезон-2018/19 – «Вальядолид» спасся от понижения в Сегунду. Он оторвался от зоны вылета на 4 очка.
- Сезон-2019/20 – «Вальядолид» финишировал на 13-м месте в таблице Примеры.
- Сезон-2020/21 – «Вальядолид» занял предпоследнее место в Примере и вылетел.
- Сезон-2021/22 – после 21 тура клуб идет на пятом месте в Сегунде (это зона плей-офф за повышение). Отставание от лидирующей «Альмерии» – 8 очков.
Роналдо побил клубный трансферный рекорд (за сезон-2018/19 потратил более 10 млн евро), один раз приблизился к нему (в сезоне-2020/21 отстегнул 9,85 млн). Но у фанатов все равно много вопросов. Первый – Роналдо пообещал сохранять лидеров, потому что «только так мы сможем построить наследие, которое поведет нас в еврокубки». Но в прошлом году «Вальядолид» продал за 12 млн Мохаммеда Салису. А через сезон получил от «Валенсии» 8,5 млн евро за Маркоса Андре.
В первом домашнем матче после продажи Андре фанаты «Вальядолида» скандировали: «Вы избавились от нашего любимца».
Второй вопрос связан с результатами. Он публично озвучивал планы на в еврокубковую зону, но фактически ничего не изменилось. «Вальядолид» все еще лифтер, курсирующий между Примерой и Сегундой. Предпосылок на изменения ситуации нет, поскольку Роналдо и его партнеры в клуб качественно не вложились.
Третий – Роналдо пропустил в прошлом сезоне день, когда «Вальядолид» вылетал в Сегунду. В тот вечер он был в Мадриде. Правда, потом он извинился, назвал причиной отсутствия «важные дела» и сказал: «Такое случается, я просто не мог приехать в тот день на наш стадион. Хочу сказать, что в будущем побед будет больше, чем провалов. Но я буду с клубом в любой ситуации».
На сегодняшний день у Роналдо есть 82% акций «Вальядолида».
Новый проект Роналдо – родной клуб, который он вытаскивает из кризиса
2019-й стал роковым для «Крузейро»: впервые в истории клуб вылетел в бразильскую Серию В. Параллельно «Крузейро» подкапливал долги и к 2021 году задолжал миллиард бразильских реалов (около 155 млн евро). Ситуация была критической настолько, что «Крузейро» в какой-то момент объявил бразильским медиа о предстоящей процедуре банкротства.
Роналдо ворвался в разрушающийся клуб (в котором начинал карьеру) благодаря новому закону Федерации футбола Бразилии. Согласно постановлению, теперь бразильские клубы могут создавать общества с ограниченной ответственностью и закрывать долги частично благодаря внешним инвестициям. Роналдо потратил 70 млн долларов на покупку 90% акций клуба. Он сразу же обозначил, что вместе с партнерами разрабатывает стратегию, позволяющую «Крузейро» в течение трех лет полностью закрыть долг и выйти на высокий уровень.
Правда, сейчас Роналдо вряд ли сосредоточится на точечных усилениях состава. Помимо долга у него есть много других задач:
- Ремонт стадиона.
- Поиск потенциальных рекламодателей (после вылета от «Крузейро» отвернулось более половины).
- Решить вопросы по некоторым судебным делам. Вроде невыплат неустоек по разорванным контрактам.
- Решить вопросы по выплатам задержанной зарплаты сотрудникам.
В следующий раз он приедет в Белу-Оризонти 2 января (кстати, в этот день «Вальядолид» в Сегунде встретится с «Леганесом»).
Роналдо просматривал еще несколько клубов
Несколько историй, как Роналдо искал клуб для покупки:
• «Я разговаривал с руководителями МЛС. Они говорили мне: «Без разницы, сколько трофеев ты выиграешь. Если у тебя нет 60 млн долларов на франшизу, мы не пустим тебя в лигу». Я посчитал, что покупка клуба в США не стоит таких вложений».
• «Я присматривался к клубам из АПЛ и Чемпионшипа. Но это очень-очень дорого. Ты заплатишь целую кучу денег сразу же и будешь много тратиться все время. В конце концов ты получишь значительно меньше, чем вложишь».
• «Перед покупкой «Вальядолида» я смотрел клубы из Лиги 1 и Португалии. Мне они показались не очень интересными».
• «У меня был один вариант из Италии, но я сомневался в конкурентоспособности проекта. К тому же у меня попросил очень большую сумму. Чтобы вы понимали: она в два раза больше ценника на «Вальядолид».