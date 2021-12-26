Реал Вальядолид

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Роналдо – владелец уже двух клубов. Одному обещал еврокубки (и тот вылетел), другой – его родная команда в долговой яме на 155 млн
#Роналдо
«Реал Вальядолид» опубликовал твит с антиправительственным хештегом. Говорят, вышло случайно
#Реал Вальядолид
«Реал Вальядолид» опубликовал твит с антиправительственным хештегом. Говорят, вышло случайно
#Реал Вальядолид
В мире есть еще один Гвардиола. Он тоже был связан с «Барсой», но оттуда его выгнали из-за оскорблений
#Серхи Гвардиола
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