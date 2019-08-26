В мире есть еще один Гвардиола. Он тоже был связан с «Барсой», но оттуда его выгнали из-за оскорблений

Если говорить о клубной принадлежности, то можно перевести так: «Да здравствует «Мадрид»! «Барселона» – *** [сволочь]!». Если расшифровывать ругательство по географическому признаку, то, получается, Гвардиола оскорбил весь регион.

Сам же игрок потом извинялся: «Приношу извинения «Барселоне» и всей Каталонии, я допустил ошибку. Но я не публиковал эти твиты, это недоразумение. Они появились в 2013 году, и я даже не знал об их существовании. Кто-то разместил твиты в моем профиле. Еще раз приношу тысячу извинений, для меня это будет хорошим уроком. Если бы я был на месте руководства «Барселоны», то поступил бы так же».

Гвардиола еще много говорил об этом случае. Например, сказал, что он родом с Мальорки и вовсе не против «Барселоны» и каталонцев. Гвардиола сам понимал, что вляпался в очень неприятную историю и говорил: «Я думаю, это первый случай в футболе, когда футболиста увольняют за твит. Пусть это будет уроком для всех, кто любит интернет».

Забавно, но даже в этом высказывании Серхи облажался. В 2012-м «Депортиво» подписало контракт с Хулио Реем и расторгло его после твита двухлетней давности. Там послание было конкретнее: «*** [убивать] «Депортиво». *** [уничтожать] «Риасор» (стадион «Депортиво»)».