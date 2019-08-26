В мире есть еще один Гвардиола. Он тоже был связан с «Барсой», но оттуда его выгнали из-за оскорблений
28 декабря 2015-го: «Барселона» объявила о подписании полуторагодичного контракта с Серхи Гвардиолой. Следующим сообщением было объявление о том, что нападающий будет играть за «Барселону В». Спустя пару часов клуб объявил о разрыве контракта с Гвардиолой.
Причина проста: за два года до этого в твиттере Гвардиолы появились твиты с оскорблением команды (или вообще Каталонии).
Если говорить о клубной принадлежности, то можно перевести так: «Да здравствует «Мадрид»! «Барселона» – *** [сволочь]!». Если расшифровывать ругательство по географическому признаку, то, получается, Гвардиола оскорбил весь регион.
Сам же игрок потом извинялся: «Приношу извинения «Барселоне» и всей Каталонии, я допустил ошибку. Но я не публиковал эти твиты, это недоразумение. Они появились в 2013 году, и я даже не знал об их существовании. Кто-то разместил твиты в моем профиле. Еще раз приношу тысячу извинений, для меня это будет хорошим уроком. Если бы я был на месте руководства «Барселоны», то поступил бы так же».
Гвардиола еще много говорил об этом случае. Например, сказал, что он родом с Мальорки и вовсе не против «Барселоны» и каталонцев. Гвардиола сам понимал, что вляпался в очень неприятную историю и говорил: «Я думаю, это первый случай в футболе, когда футболиста увольняют за твит. Пусть это будет уроком для всех, кто любит интернет».
Забавно, но даже в этом высказывании Серхи облажался. В 2012-м «Депортиво» подписало контракт с Хулио Реем и расторгло его после твита двухлетней давности. Там послание было конкретнее: «*** [убивать] «Депортиво». *** [уничтожать] «Риасор» (стадион «Депортиво»)».
Почему нам нужно вообще говорить о Гвардиоле, но не о Пепе
Кстати, Серхи и Пеп – не родственники. Пеп, в отличие от Серхи, родом из Каталонии.
Три года назад Серхи Гвардиола почти угробил карьеру: в «Гранаде», «Аделаиде Юнайтед» и «Мурсии» он забил всего 19 мячей, но каким-то чудом добился приглашения в «Кордову». С ней он подписал трехлетний контракт. Там и случился бум: все доверяли Гвардиоле, а сам он мечтал реабилитироваться.
Большую часть сезона-2017/18 «Кордовой» руководил Куро Торрес – человек, пробудивший Гвардиолу. Серхи потом говорил: «Это просто невероятное время! Торрес долго рассказывал мне, как играть, указывал на ошибки. Он говорил мне, что я все делаю на автомате, рассказывал, как я должен действовать в разных моментах. Я тренировался не только в общей группе, но и отдельно».
Это дало результат. В сезоне-2018/19 в Сегунде он забил 22 гола в 40 матчах. А потом ушел в аренду в «Хетафе» на полгода, где не проявил себя (всего 3 гола в 20 матчах), после чего вернулся обратно.
Гвардиола думал, что ему снова придется пылить во второй лиге, но летом на него вышел «Реал Вальядолид». Серхи понравился вариант, клубы согласовали 3-миллионную сделку, и Гвардиола вернулся в Примеру.
Этот сезон для него – фантастика: забивает красивые мячи, приносит важные ничьи
2 матча – 2 гола. Первый – «Бетису» в середине второго тайма. Кликните на 00:29 и посмотрите, какой классный удар. Второй – «Реалу». Гвардиола забил его за 2 минуты до конца основного времени и принес «Вальядолиду» ничью (таймкод – 01:05).
«Что тут сказать? Я просто получаю удовольствие. Не хочу вспоминать прошлое. Сейчас я играю за «Вальядолид». И я счастлив», – говорит Серхи Гвардиола.