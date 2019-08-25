Все лето нагнетали: «Бэйл слабый, поругался, уйдет» – а он начал сезон в основе. Как так?
Если перейдете на тег Гарета Бэйла, найдете о нем еще четыре текста. В каждом мы говорили о Бэйле и каком-то негативе вокруг него. Даже в показе новой форме «Реала», которую представляли через музыкальный клип, Бэйл участвовал отдельно от остальных. Он просто сфотографировался и закинул ее в инстаграм.
Летом Бэйл не был полноценной частью этого «Реала». Сезон стартовал – все поменялось. В игре с «Сельтой» (3:1) Бэйл отыграл 75 минут и даже сделал голевую передачу на первый гол Мадрида в сезоне. Вчера «Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1). В этом матче Бэйла вообще не поменяли.
В каждой из игр Бэйл реально выглядел хорошо. Против «Сельты» нанес всего два удара, но добавил к ассисту два выигранных единоборства, три отбора и 86% точность передач. С «Вальядолидом» команда еще больше доминировала. Статистика Бэйла тут впечатляет даже без результативных действий: шесть ударов, пять успешных обводок, 90% точных передач.
Так почему же он играет?
«По Бэйлу изменилось то, что он остается. Главное, что этого хочет сам футболист, а мы надеемся на него. Он показал себя сильным игроком, но должен демонстрировать это и дальше», – сказал Зидан о ситуации с Бэйлом. Marca пишет, что после первого тура Бэйл разговаривал с Флорентино Пересом. Тот сказал, что видит Бэйла ключевым игроком «Реала» в новом сезоне.
У «Реала» было несколько решений по Бэйлу. Его хотели отдать в АПЛ за 65 миллионов евро, но там слишком быстро закрылось окно. Оставался вариант с арендой в «Баварию» – тут выбрали такие же аренды по Перишичу и Коутиньо. Даже в Китай Бэйла не отпустили, поэтому вариантов лично у него не осталось.
Для «Реала» Бэйл важен хотя бы на роль второй звезды. Ясно, что в «Реале» теперь больше надеются на Эдена Азара. Выглядит странно, но Бэйлу помогла травма Азара. Он вылетел на несколько недель из-за повреждения бедра. На флангах атаки в двух матчах сыграли Бэйл, Иско и Винисиус – у всех есть новые шансы и мотивация проявить себя.
Бэйлу важно играть и для финансовой выгоды «Реала». За год его трансферная стоимость упала на 30 миллионов евро. Если Бэйл и дальше будет успешно играть в основе, денежная выгода «Реала» может быть только больше. Хотя по инстаграму сейчас невозможно понять, что он вообще может куда-то уйти.