Все лето нагнетали: «Бэйл слабый, поругался, уйдет» – а он начал сезон в основе. Как так?

У «Реала» было несколько решений по Бэйлу. Его хотели отдать в АПЛ за 65 миллионов евро, но там слишком быстро закрылось окно. Оставался вариант с арендой в «Баварию» – тут выбрали такие же аренды по Перишичу и Коутиньо. Даже в Китай Бэйла не отпустили, поэтому вариантов лично у него не осталось.

Для «Реала» Бэйл важен хотя бы на роль второй звезды. Ясно, что в «Реале» теперь больше надеются на Эдена Азара. Выглядит странно, но Бэйлу помогла травма Азара. Он вылетел на несколько недель из-за повреждения бедра. На флангах атаки в двух матчах сыграли Бэйл, Иско и Винисиус – у всех есть новые шансы и мотивация проявить себя.

Бэйлу важно играть и для финансовой выгоды «Реала». За год его трансферная стоимость упала на 30 миллионов евро. Если Бэйл и дальше будет успешно играть в основе, денежная выгода «Реала» может быть только больше. Хотя по инстаграму сейчас невозможно понять, что он вообще может куда-то уйти.