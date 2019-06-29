Маттейс де Лигт
Криштиану Роналду
Ювентус
Аякс
Нидерланды
Поделиться:
Комментарии:
0
#Маттейс де Лигт #Криштиану Роналду #Ювентус #Аякс #Нидерланды

Переход Де Лигта – самый шумный трансфер межсезонья. А еще год назад о нем никто не знал

29 июня 2019, 22:28

Маттейсу Де Лигту 19 лет, но он уже стал капитаном «Аякса» и главной трансферной целью топ-клубов по всей Европе. Так вышло, что за голландца спорят «Ювентус», «Барса» и «ПСЖ», а его агент требует 15 миллионов евро лишь за помощь в организации трансфера.

Этот трансфер уже стал одним из самых обсуждаемых, а Марчелло Липпи даже назвал его лучшим в истории «Ювентуса».

Похоже, он перейдет в «Ювентус»

И это совсем не удивительно. Его агент – Мино Райола, специалист по голландскому и итальянскому рынку. Еще с 90-х годов он организовывал трансферы игроков «Аякса» в Серию А: тогда в громких переходах поучаствовали Деннис Бергкамп и Златан Ибрагимович.

Практически все громкие переходы Райолы связаны с итальянскими клубами, поэтому подписание контракта с Де Лигтом в 2018 году изначально определило дальнейшую судьбу парня.

Интерес клубов из других лиг быстро заканчивался после того, как они слышали требования Райолы за этот трансфер. Но для Мино 15 миллионов – это далеко не рекорд. За два трансфера Поля Погба, из «МЮ» в «Ювентус» и из «Ювентуса» в «МЮ», он получил около 50 миллионов. А этим летом получит еще больше, если слухи об уходе француза окажутся правдой.

В «Ювентус» его звал лично Криштиану

Об этом рассказал сам Де Лигт после финала Кубка Наций, где Нидерланды играли с Португалией:

«Роналду попросил меня перейти в «Ювентус». Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся. Сначала я его не понял. Сейчас я уеду в отпуск и тщательно все обдумаю, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я смогу стабильно играть», – рассказывал Де Лигт.

Роналду взял активную роль в трансферной политике клуба: СМИ также писали о том, что он разговаривал с Хамесом, Марсело и Рамосом, своими бывшими партнерами по «Реалу». Пока именно разговор с Де Лигтом выглядит самым продуктивным.

Мы уже знаем про Райолу, но у Де Лигта есть и второй агент

Барри Хюльсхофф – легенда «Аякса» из 70-х. Он увидел Де Лигта на тренировке, когда тому было всего лишь 14 лет, и предложил его отцу подписать агентский контракт.

С тех пор Хюльсхофф так и не стал популярным агентом, но зато он активно занялся карьерой своего главного клиента. Барри помогает Маттейсу в ежедневных вопросах и отлично дополняет импульсивного Райолу.

Агенты Де Лигта разделили свою деятельность: пока Мино Райола ездит по клубам, договариваясь об условиях, Хюльсхофф находится в Амстердаме вместе с Де Лигтом и помогает ему советами. Сам Де Лигт называет Барри своим психологом.

Все фото: Global Look Press
Другие интересные истории в «Аяксе»:
Ctrl + Alt + De Ligt. Лучший заголовок о победе «Аякса» и ее главном герое
Перед полуфиналом ЛЧ «Аякс» отдыхал неделю. В Голландии перенесли весь тур
«Аякс» купил нового вратаря, а потом шутливо наказал его за поддержку «Фейеноорда»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Маттейс де Лигт
#Криштиану Роналду
#Ювентус
#Аякс
#Нидерланды