Переход Де Лигта – самый шумный трансфер межсезонья. А еще год назад о нем никто не знал
Маттейсу Де Лигту 19 лет, но он уже стал капитаном «Аякса» и главной трансферной целью топ-клубов по всей Европе. Так вышло, что за голландца спорят «Ювентус», «Барса» и «ПСЖ», а его агент требует 15 миллионов евро лишь за помощь в организации трансфера.
Этот трансфер уже стал одним из самых обсуждаемых, а Марчелло Липпи даже назвал его лучшим в истории «Ювентуса».
Похоже, он перейдет в «Ювентус»
И это совсем не удивительно. Его агент – Мино Райола, специалист по голландскому и итальянскому рынку. Еще с 90-х годов он организовывал трансферы игроков «Аякса» в Серию А: тогда в громких переходах поучаствовали Деннис Бергкамп и Златан Ибрагимович.
Практически все громкие переходы Райолы связаны с итальянскими клубами, поэтому подписание контракта с Де Лигтом в 2018 году изначально определило дальнейшую судьбу парня.
Интерес клубов из других лиг быстро заканчивался после того, как они слышали требования Райолы за этот трансфер. Но для Мино 15 миллионов – это далеко не рекорд. За два трансфера Поля Погба, из «МЮ» в «Ювентус» и из «Ювентуса» в «МЮ», он получил около 50 миллионов. А этим летом получит еще больше, если слухи об уходе француза окажутся правдой.
В «Ювентус» его звал лично Криштиану
Об этом рассказал сам Де Лигт после финала Кубка Наций, где Нидерланды играли с Португалией:
«Роналду попросил меня перейти в «Ювентус». Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся. Сначала я его не понял. Сейчас я уеду в отпуск и тщательно все обдумаю, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я смогу стабильно играть», – рассказывал Де Лигт.
Роналду взял активную роль в трансферной политике клуба: СМИ также писали о том, что он разговаривал с Хамесом, Марсело и Рамосом, своими бывшими партнерами по «Реалу». Пока именно разговор с Де Лигтом выглядит самым продуктивным.
Мы уже знаем про Райолу, но у Де Лигта есть и второй агент
Барри Хюльсхофф – легенда «Аякса» из 70-х. Он увидел Де Лигта на тренировке, когда тому было всего лишь 14 лет, и предложил его отцу подписать агентский контракт.
С тех пор Хюльсхофф так и не стал популярным агентом, но зато он активно занялся карьерой своего главного клиента. Барри помогает Маттейсу в ежедневных вопросах и отлично дополняет импульсивного Райолу.
Агенты Де Лигта разделили свою деятельность: пока Мино Райола ездит по клубам, договариваясь об условиях, Хюльсхофф находится в Амстердаме вместе с Де Лигтом и помогает ему советами. Сам Де Лигт называет Барри своим психологом.