Переход Де Лигта – самый шумный трансфер межсезонья. А еще год назад о нем никто не знал

Похоже, он перейдет в «Ювентус»

И это совсем не удивительно. Его агент – Мино Райола, специалист по голландскому и итальянскому рынку. Еще с 90-х годов он организовывал трансферы игроков «Аякса» в Серию А: тогда в громких переходах поучаствовали Деннис Бергкамп и Златан Ибрагимович.

Практически все громкие переходы Райолы связаны с итальянскими клубами, поэтому подписание контракта с Де Лигтом в 2018 году изначально определило дальнейшую судьбу парня.

Интерес клубов из других лиг быстро заканчивался после того, как они слышали требования Райолы за этот трансфер. Но для Мино 15 миллионов – это далеко не рекорд. За два трансфера Поля Погба, из «МЮ» в «Ювентус» и из «Ювентуса» в «МЮ», он получил около 50 миллионов. А этим летом получит еще больше, если слухи об уходе француза окажутся правдой.