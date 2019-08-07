«Атлетико» уже месяц давит на «Барселону». Доказывает, что трансфер Гризманна был с нарушениями
В середине июля Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» за 120 миллионов евро. Сейчас его окружают слухи о сложных взаимоотношениях с Суаресом (все нормально, они даже вместе фотографировались) и мечты об игре с Месси. В составе «Барселоны» Гризманн уехал в тур по США, но так совпало, что Месси там не будет. Он травмировал икроножную мышцу.
Для Гризманна это маленькая неудача. Вокруг него много более серьезных проблем из-за бывшей команды. Вопрос с трансфером важнее возможных ссор с новыми партнерами или игры в ближайших товарищеских матчах. «Атлетико» все еще давит на «Барселону» из-за предполагаемого нарушения правил. В деле появляются очередные доказательства – и для «Барсы» это выглядит плохо.
Вся суть претензий «Атлетико» сводится к ранним переговорам Гризманна и «Барселоны». Это нарушает правила подписания игроков, у которых есть контракт с другими клубами. В «Атлетико» предполагают, что «Барса» начала переговоры с игроком в марте. На тот момент отступные за Гризманна составляли 200 миллионов евро. Понижение до 120 миллионов было предусмотрено в его контракте только с 1 июля 2019 года, поэтому «Атлетико» хочет еще 80 миллионов.
Новое доказательство: электронное письмо юриста
Гризманн не впервые вел переговоры с «Барселоной». Он мог сменить команду еще год назад, но тогда все-таки остался в «Атлетико». Одной из причин такого решения были деньги. «Барселона» предложила оклад, который Гризманна не устроил. С таким же предложением на него вышли в марте – опять последовал отказ с четким изложением реальных требований Гризманна.
Материал по этой ситуации опубликовала El Mundo – вторая по авторитету газета Испании. El Mundo пишет, что в распоряжении «Атлетико» оказалось электронное письмо юриста Севана Карьяна, где расписаны условия возможного соглашения Гризманна и «Барселоны» (требовали 20 миллионов евро в год). В марте Карьян отправил письмо его родственникам, теперь оно есть у «Атлетико».
В клубе подтвердили само наличие письма, но информацию о его содержании не раскрывают. В сливе информации подозревают именно посредников в сделке, но даже сейчас «Барселона» давит на то, что предварительный контракт с Гризманном тогда никто не подписывал. Само наличие электронного письма – косвенное доказательство. Оно не говорит о каких-то встречах между сторонами и не подтверждает нарушения.
Еще важное от El Mundo: когда в марте Гризманн впервые отказал «Барселоне», там захотели подписать Салаха из «Ливерпуля». Помешало соглашение между командами, подписанное в момент перехода Коутиньо. Во время ближайших трансферных окон «Барселона» не может покупать игроков «Ливерпуля». Поэтому «Барселона» думала, но требования Гризманна все-таки выполнила.
Теперь трансфер Гризманна могут заблокировать?
15 мая Гризманн сказал, что уйдет из «Атлетико». Обычно так не делают до официальных переговоров – такое заявление игрока тоже косвенно доказывает наличие договоренностей. «Барселона» объявила о переходе Гризманна только через два месяца. За это время он проигнорировал начало предсезонки в «Атлетико», а «Барсу» обвинили в неуважении к соперникам.
Разбирательства по трансферу Гризманна в «Барселону» идут еще с момента его официального трансфера. Тогда «Атлетико» выступил с заявлением на официальном сайте, где сообщил о наличии доказательств ранних переговоров и предварительного контракта. Клуб даже называет точную дату и считает, что Гризманн согласовал переход в «Барселону» 9 марта.
Возможен вариант, что Гризманну вообще запретят играть за «Барселону». Такой расклад не исключал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Он же прогнозирует долгое разбирательство и призывает «Атлетико» стоять на своем, если у клуба действительно есть все подтверждения. В «Барселоне» говорят, что впервые связались с Гризманном только в мае. Такое отрицание – единственный выход для «Барсы» в этой ситуации.