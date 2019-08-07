«Атлетико» уже месяц давит на «Барселону». Доказывает, что трансфер Гризманна был с нарушениями

В середине июля Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» за 120 миллионов евро. Сейчас его окружают слухи о сложных взаимоотношениях с Суаресом (все нормально, они даже вместе фотографировались) и мечты об игре с Месси. В составе «Барселоны» Гризманн уехал в тур по США, но так совпало, что Месси там не будет. Он травмировал икроножную мышцу.

Для Гризманна это маленькая неудача. Вокруг него много более серьезных проблем из-за бывшей команды. Вопрос с трансфером важнее возможных ссор с новыми партнерами или игры в ближайших товарищеских матчах. «Атлетико» все еще давит на «Барселону» из-за предполагаемого нарушения правил. В деле появляются очередные доказательства – и для «Барсы» это выглядит плохо.