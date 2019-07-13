Отступные за Гризманна – 800 миллионов, а за Черышева – 80. Почему так много?
Два важных трансфера вчерашнего дня в Примере – переходы Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» и Дениса Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию».
Эти переходы объединяет одна особенность: в обоих случаях сумма прописанных отступных сильно выше объективной цены самих игроков. Забрать Гризманна без согласия «Барселоны» можно за 800 миллионов евро, а Дениса Черышева из «Валенсии» – за 80.
Если посмотреть на топ самых больших отступных в мировом футболе, то там будут только клубы из Испании. Bein Sport приводит такие данные:
- 1 миллиард евро – Карим Бензема («Реал»).
- 800 миллионов – Антуан Гризманн («Барселона»).
- 750 миллионов – Лука Модрич и Браим Диас («Реал»).
- 700 миллионов – Лионель Месси («Барселона»), Винисиус, Иско и Марко Асенсио («Реал»).
- 500 миллионов – Жерар Пике, Серхи Роберто, Серхио Бускетс («Барселона»), Гарет Бэйл, Тони Кроос, Дани Себальос («Реал»).
Почему именно такие суммы и как вообще работает система отступных в Испании?
Испанские клубы обязаны включать отступные в контракт
Это главный пункт, объясняющий происходящее. В других лигах отступные тоже есть, но практически везде они опциональны и добавляются в контракт лишь по желанию игрока.
Примера выбрала другой путь: здесь защищают права игроков, и с 1985 года работодатели обязаны включать пункт об отступных в контракты футболистов.
Если испанский клуб не включит такой пункт в контракт футболиста, то игрок имеет право обратиться в суд с требованием расторгнуть контракт. В таком случае суд сам определит стоимость расторжения контракта, и почти наверняка она будет ниже рыночной цены футболиста.
Подобная практика введена, чтобы уравнять футболистов с обычными рабочими, которые в Испании также имеют право добровольно расторгнуть контракт.
Большие отступные – гарантия, что ими не воспользуются
«Барселона» прекрасно понимает, что ни один клуб в мире не заплатит 800 миллионов за Гризманна: подобная цифра в контракте означает, что и футболист, и команда согласны отказаться от отступных.
Сейчас клубы практически не имеют причин, чтобы устанавливать сумму отступных на адекватном уровне. У этого бывают неприятные последствия: к примеру, сам по себе трансфер Гризманна случился как раз из-за низкой суммы выкупа. 1 июля она автоматически упала с 200 до 120 миллионов, чем и воспользовалась «Барселона».
Единственное препятствие – установленная сумма отступных должна согласовываться с агентом игрока. И в случае с начинающими талантливыми игроками эта практика по-прежнему работает: многие из них настаивают на невысокой цене, чтобы избежать проблем в случае интереса топ-клуба.