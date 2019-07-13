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#Примера #Барселона #Антуан Гризманн #Валенсия #Денис Черышев #Атлетико

Отступные за Гризманна – 800 миллионов, а за Черышева – 80. Почему так много?

13 июля 2019, 12:37
Денис Лапшин

Два важных трансфера вчерашнего дня в Примере – переходы Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» и Дениса Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию».

Эти переходы объединяет одна особенность: в обоих случаях сумма прописанных отступных сильно выше объективной цены самих игроков. Забрать Гризманна без согласия «Барселоны» можно за 800 миллионов евро, а Дениса Черышева из «Валенсии» – за 80.

Если посмотреть на топ самых больших отступных в мировом футболе, то там будут только клубы из Испании. Bein Sport приводит такие данные:

  1. 1 миллиард евро – Карим Бензема («Реал»).
  2. 800 миллионов – Антуан Гризманн («Барселона»).
  3. 750 миллионов – Лука Модрич и Браим Диас («Реал»).
  4. 700 миллионов – Лионель Месси («Барселона»), Винисиус, Иско и Марко Асенсио («Реал»).
  5. 500 миллионов – Жерар Пике, Серхи Роберто, Серхио Бускетс («Барселона»), Гарет Бэйл, Тони Кроос, Дани Себальос («Реал»).

Почему именно такие суммы и как вообще работает система отступных в Испании?

Испанские клубы обязаны включать отступные в контракт

Это главный пункт, объясняющий происходящее. В других лигах отступные тоже есть, но практически везде они опциональны и добавляются в контракт лишь по желанию игрока.

Примера выбрала другой путь: здесь защищают права игроков, и с 1985 года работодатели обязаны включать пункт об отступных в контракты футболистов.

Если испанский клуб не включит такой пункт в контракт футболиста, то игрок имеет право обратиться в суд с требованием расторгнуть контракт. В таком случае суд сам определит стоимость расторжения контракта, и почти наверняка она будет ниже рыночной цены футболиста.

Подобная практика введена, чтобы уравнять футболистов с обычными рабочими, которые в Испании также имеют право добровольно расторгнуть контракт.

Большие отступные – гарантия, что ими не воспользуются

«Барселона» прекрасно понимает, что ни один клуб в мире не заплатит 800 миллионов за Гризманна: подобная цифра в контракте означает, что и футболист, и команда согласны отказаться от отступных.

Сейчас клубы практически не имеют причин, чтобы устанавливать сумму отступных на адекватном уровне. У этого бывают неприятные последствия: к примеру, сам по себе трансфер Гризманна случился как раз из-за низкой суммы выкупа. 1 июля она автоматически упала с 200 до 120 миллионов, чем и воспользовалась «Барселона».

Единственное препятствие – установленная сумма отступных должна согласовываться с агентом игрока. И в случае с начинающими талантливыми игроками эта практика по-прежнему работает: многие из них настаивают на невысокой цене, чтобы избежать проблем в случае интереса топ-клуба.

Все фото: Global Look Press
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