Отступные за Гризманна – 800 миллионов, а за Черышева – 80. Почему так много?

Два важных трансфера вчерашнего дня в Примере – переходы Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» и Дениса Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию».

Эти переходы объединяет одна особенность: в обоих случаях сумма прописанных отступных сильно выше объективной цены самих игроков. Забрать Гризманна без согласия «Барселоны» можно за 800 миллионов евро, а Дениса Черышева из «Валенсии» – за 80.

Если посмотреть на топ самых больших отступных в мировом футболе, то там будут только клубы из Испании. Bein Sport приводит такие данные:

1 миллиард евро – Карим Бензема («Реал»). 800 миллионов – Антуан Гризманн («Барселона»). 750 миллионов – Лука Модрич и Браим Диас («Реал»). 700 миллионов – Лионель Месси («Барселона»), Винисиус, Иско и Марко Асенсио («Реал»). 500 миллионов – Жерар Пике, Серхи Роберто, Серхио Бускетс («Барселона»), Гарет Бэйл, Тони Кроос, Дани Себальос («Реал»).

Почему именно такие суммы и как вообще работает система отступных в Испании?