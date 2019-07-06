Трансфер Гризманна – цирк. Клубы обо всем договорились, но потом поругались, и, похоже, сделка сорвалась

«Пообщавшись с Диего Симеоне, Мигелем Анхелем Хилем и людьми в руководстве, я бы хотел сообщить болельщикам, которые меня очень любят, что принял решение уйти, попробовать что-то другое, новый вызов. Мне было непросто принять это, но это было необходимо. Это были выдающиеся пять лет, я выиграл свои первые большие трофеи на клубном уровне. Это был важный период. Вы навсегда в моем сердце, поэтому я хотел, чтобы вы узнали об этом после клуба и тренера», – говорил француз.

В прошлом году студия Жерара Пике сняла фильм о Гризманне, в котором рассказала, как Антуан пробивался в мировом футболе. Одна из финальных сцен – нападающий стоит в черном худи и говорит: «Я остаюсь». И это очень раздражало «Барсу».

Гризманн еще прошлым мог переехать в Барселону, но тогда сделка даже не добралась до стадии обсуждения контракта. Сцена в фильме несколько усугубила взаимоотношения сторон (потому что Жозеп Бартомеу давно был уверен в сделке), но не настолько, чтобы в итоге клуб отказался от перехода топ-футболиста.

Больше всего из-за неопределенности Антуана бесился «Атлетико». Именно поэтому, по данным Cadena SER, Мадрид заставил Гризманна записать видео для своих социальных сетей – чтобы избежать каких-то неожиданных заявлений игрока в будущем.