Трансфер Гризманна – цирк. Клубы обо всем договорились, но потом поругались, и, похоже, сделка сорвалась
В середине мая в «Атлетико» произошел взрыв. Журналисты и раньше говорили, что Гризманн не прочь уйти из Мадрида, но теперь дело дошло до конца. Гризманн объявил об уходе из Мадрида, сославшись на то, что нужен новый вызов. Футболист выпустил видео, которое было опубликовано в официальном твиттере клуба.
«Пообщавшись с Диего Симеоне, Мигелем Анхелем Хилем и людьми в руководстве, я бы хотел сообщить болельщикам, которые меня очень любят, что принял решение уйти, попробовать что-то другое, новый вызов. Мне было непросто принять это, но это было необходимо. Это были выдающиеся пять лет, я выиграл свои первые большие трофеи на клубном уровне. Это был важный период. Вы навсегда в моем сердце, поэтому я хотел, чтобы вы узнали об этом после клуба и тренера», – говорил француз.
В прошлом году студия Жерара Пике сняла фильм о Гризманне, в котором рассказала, как Антуан пробивался в мировом футболе. Одна из финальных сцен – нападающий стоит в черном худи и говорит: «Я остаюсь». И это очень раздражало «Барсу».
Гризманн еще прошлым мог переехать в Барселону, но тогда сделка даже не добралась до стадии обсуждения контракта. Сцена в фильме несколько усугубила взаимоотношения сторон (потому что Жозеп Бартомеу давно был уверен в сделке), но не настолько, чтобы в итоге клуб отказался от перехода топ-футболиста.
Больше всего из-за неопределенности Антуана бесился «Атлетико». Именно поэтому, по данным Cadena SER, Мадрид заставил Гризманна записать видео для своих социальных сетей – чтобы избежать каких-то неожиданных заявлений игрока в будущем.
Как шли новые переговоры, что творилось вокруг
Так выглядит небольшая хронология свежих переговоров по Гризманну:
14 мая. «Барса» предложила Гризманну контракт с личкой в 17 миллионов евро в год, он согласился.
18 мая. Стало известно, что юрист Гризманна приедет в Барселону 21 мая.
23 мая. Некоторые игроки «Барселоны» не очень довольны тем, что Гризманн так тянет с трансфером, и против его прихода. Антуан расстроился.
30 мая. Marca (авторитетная испанская газета) сообщила, что «Барса» заморозила трансфер Гризманна и больше не считает его приоритетной целью.
5 июня. Вальверде одобрил трансфер Гризманна. Кстати, сам тренер остается в клубе.
7 июня. Вдруг президент «Атлетико» Энрике Сересо сказал, что не знает, куда уйдет нападающий. Да и «Барселона» с ним не связывалась. Сам Антуан заявил, что знает, где будет играть.
12 июня. Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил: Гризманн стал игроком «Барселоны».
17 июня. Жозеп Бартомеу: «Мы всегда говорили, что не ведем с Гризманном переговоров. Нам нечего объявить».
28 июня. «Барселона» договорилась с «Атлетико». Но клубы поменяли условия сделки. Изначально планировалось, что «Барса» активирует опцию выкупа игрока за 120 миллионов евро. Но первые согласны переплатить 6 миллионов евро, чтобы «Атлетико» переправил 126 миллионов на Жоао Феликса. Польза для «Барселоны» – выплату можно разбить на несколько траншей.
1 июля. «Барса» объявит о переходе Гризманна в течение семи дней. И эта последняя новость, которая не будет вас путать.
Что произошло дальше
В итоге «Атлетико» осуществил трансфер, о котором писали испанские СМИ еще в начале июня: подписал Жоау Феликса из «Бенфики», заплатив португальцам 127,2 миллиона евро. На презентации Феликс взял 7-й номер Гризманна. Казалось бы, трансфер Гризманна – решенное дело. Но тут начинается самое интересное.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сказал, что клуб интересуется Гризманном. Но буквально через пару часов после этого «Атлетико» вышел с заявлением, в котором Мадрид высказал ряд претензий «Барсе». Вот – ключевые моменты этого письма:
1. «Барселона» и Гризманн достигли соглашения по личному контракту еще в марте. Это не очень понравилось Мадриду, ведь клуб на тот момент играл в Лиге чемпионов и боролся за победу в чемпионате Испании.
2. Между представителями команд действительно была встреча. На ней «Барса» потребовала отсрочить платежку до 1 июля.
3. «Атлетико» не устроил такой расклад. Они посчитали это оскорблением команды, ее игроков и болельщиков.
4. Мадридцы попросили Гризманна явиться на предсезонную подготовку в воскресенье. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца 2023 года, а это значит, что он обязан подчиниться требованиям клуба.
«Атлетико» выступил с мощным заявлением и больно ударил по имиджу «Барселоны»: обломал предварительные договоренности между клубом и игроком. И в этой ситуации интересен ответный ход.
Чисто теоретически у «Барсы» есть два варианта.
Первый – публично извиниться перед «Атлетико» и сгладить ситуацию. Но тогда Мадрид может диктовать оппоненту свои условия. То есть повысить цену, аргументируя это возможностью рассмотрения предложений по Гризманну от других клубов (говорят, им интересуются «ПСЖ» и «МЮ»).
Второй – забить на этот трансфер и переключиться на другую цель. Испанская пресса пишет, что руководители «Барсы» и Вальверде не против возвращения Неймара. В этой ситуации клуб получит игрока той же позиции, что и Антуан Гризманн. А из всех сторон в неудобном положении останется только сам Гризманн.
Ведь «Барса» в таком случае подпишет топа, у «Атлетико» осталось видео, где нападающий расстается с командой. Гризманн же продолжит рассмотрение предложений, но уже в статусе игрока с изрядно подпорченной репутацией.