Халк – советчик, а бабушка – главный мотиватор. Что нужно знать о новичке «Зенита»

Адаптирован к Европе

После дебютного сезона в бразильском «Наутико» в 2012-м все было очень хитро: отбыл за €2,3 млн в испанскую «Гранаду», где не играл, ушел в аренду «Удинезе», где сыграл три матча, за те же деньги туда же и перебрался, чтобы потом уехать домой: аренда в «Атлетико Минейро» и полноценный контракт (те заплатили €3 млн). Там и трофеи пришли – чемпион штата, обладатель Кубка .

Второй шанс покорить Европу выпал в 2016-м: «Гамбург» вывалил за Дугласа €6,5 млн. Там тоже штормило: неплохой первый сезон, хороший второй, но при этом вылет дивизионом ниже, затем классный сезон в Бундеслиге 2. Итого три сезона полноценных европейских выступлений не так уж далеко от России (с зимним холодом парень уже знаком).

Олимпийский чемпион

Стал частью исторической команды в Бразилии, которая впервые за все время своего существования выиграла Олимпиаду . Произошло это дома в 2016 году. Более того, Дуглас отыграл 544 минуты из возможных 560 – всегда выходил в «старте», лишь пару раз был заменен после 80-й минуты в первых двух играх.

Бразилия с Дугласом, а также Неймаром, Жезусом, Маркиньосом, Луаном и защитником Кайо, который чуть не перешел в «Зенит» пару лет назад, выиграла Олимпиаду, по пенальти обыграв немцев в финале.

В первой сборной Бразилии в активе Дугласа один матч.