Халк – советчик, а бабушка – главный мотиватор. Что нужно знать о новичке «Зенита»
«Зенит» объявил о покупке бразильца Дугласа Сантоса из «Гамбурга». Главная информация о нем:
- Ему 25 лет;
- Он выступает на позиции левого защитника, может сыграть и слева в полузащите;
- Контракт рассчитан на пять лет;
- Сумма трансфера составила 12 миллионов евро (Transfermarkt).
Адаптирован к Европе
После дебютного сезона в бразильском «Наутико» в 2012-м все было очень хитро: отбыл за €2,3 млн в испанскую «Гранаду», где не играл, ушел в аренду «Удинезе», где сыграл три матча, за те же деньги туда же и перебрался, чтобы потом уехать домой: аренда в «Атлетико Минейро» и полноценный контракт (те заплатили €3 млн). Там и трофеи пришли – чемпион штата, обладатель Кубка.
Второй шанс покорить Европу выпал в 2016-м: «Гамбург» вывалил за Дугласа €6,5 млн. Там тоже штормило: неплохой первый сезон, хороший второй, но при этом вылет дивизионом ниже, затем классный сезон в Бундеслиге 2. Итого три сезона полноценных европейских выступлений не так уж далеко от России (с зимним холодом парень уже знаком).
Олимпийский чемпион
Стал частью исторической команды в Бразилии, которая впервые за все время своего существования выиграла Олимпиаду. Произошло это дома в 2016 году. Более того, Дуглас отыграл 544 минуты из возможных 560 – всегда выходил в «старте», лишь пару раз был заменен после 80-й минуты в первых двух играх.
Бразилия с Дугласом, а также Неймаром, Жезусом, Маркиньосом, Луаном и защитником Кайо, который чуть не перешел в «Зенит» пару лет назад, выиграла Олимпиаду, по пенальти обыграв немцев в финале.
В первой сборной Бразилии в активе Дугласа один матч.
Навешивает, обводит, да еще и крут в отборе
Здесь достаточно легких цифр из Бундеслиги 2 для характеристики игрока (везде – среднее количество за игру):
- 8-й в лиге по кол-ву отборов (3);
- 7-й по кол-ву обводок (2);
- 6-й по кол-ву кроссов (1,7);
- 3-й по кол-ву ключевых передач (2,6);
- 4 голевые передачи.
Такого интересного сочетания защитных и атакующих показателей не было даже у Доменико Кришито, но уровень РПЛ и второй Бундеслиги, конечно же, разный. Тем не менее, набор сильных сторон разнообразен и впечатляет, хоть и начинал Дуглас как нападающий, а потом как полузащитник. А возраст 25 лет самый подходящий – уже есть опыт, но еще полно времени, чтобы прогрессировать.
Послушался Халка
С ним Дуглас дружит, его советы помогли с выбором. Что сказал Сантос официальному сайту «Зенита»:
- Они с Халком давно знакомы, объединяет простота, но в то же время харизма;
- Халк убедил, что переход – правильное решение;
- Халк сказал, что Санкт-Петербург – большой туристический город.
Халк провел в «Зените» четыре полноценных классных сезона. Плохого не посоветует.
Бабушка – главный мотиватор
Папа – водитель, мама – домохозяйка. Денег в семье порой не хватало даже на автобус, чтобы Дуглас мог съездить на тренировку, и тогда он экономил на еде. Свою бабушку он называл самым мощным мотиватором в карьере.
Мама рассказывала в интервью, что всегда верила в талант сына, когда видела его играющим в футбол: «Помыла посуду и пошла смотреть, как он играет». Особенным для нее был момент, когда Дугласа вызвали в сборную: «Я пришла домой, увидела разговаривающего по телефону отца, и не поняла, почему это меня так взволновало. А потом он сказал, что Дуглас вызван в сборную Бразилии. И я села в углу и расплакалась».
Дугласу очень хотелось сделать жизнь родителей лучше, и ему это удалось. Пять лет назад папа рассказывал, как сын купил ему фургон, ежемесячно отсылал семье по 1400 бразильских реалов (примерно 23 тысячи рублей на наши деньги) и собирался купить родителям дом. Конечно же, купил.
«Мой брат – пример, он – победитель, – гордится им сестра Майара. – Он – герой, но может добиться еще большего».
Условий для этого в Санкт-Петербурге – предостаточно.