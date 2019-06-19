Очень странный трансфер «Локомотива». 2,5 млн за парня, который почти не играет и не знаком тренеру

• Бразильское издание UOL Esporte предположило, что «Локомотив» заплатил за футболиста 2,5 млн евро, такая же цена стоит и на сайте Transfermarkt. Причем там видно, что стоимость игрока никогда не превышала 1,25 млн и снизилась за последний год. «Локо» переплатил в два раза за футболиста, который не играет?

• Юрий Семин сказал прямо, но удивительно. «Я Мурило знаю плохо, так что о нем говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал, как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу », – сказал Семин «Чемпионату». Конечно, Семин и Фарфана не хотел, и к трансферу Хеведеса отнесся без особой радости. Но здесь прямой намек на то, что бразилец тренеру не известен вообще.

• И да, еще раз: контракт сразу на пять лет.

А что по плюсам? Отзывы такие: Мурило – молодой бразилец, хорош в воздухе, быстро читает игру, выступает за олимпийскую сборную.