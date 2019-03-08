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«Челси» лишили трансферов до лета 2020-го. Не волнуйтесь – есть еще 41 игрок в аренде

08 марта 2019, 20:23
Александр Плеханов

За неправильную регистрацию и нарушения по трансферам несовершеннолетних игроков «Челси» наказали запретом на трансферы до января 2020 года. Клуб подал апелляцию и просил об отсрочке трансферного бана на время ее рассмотрения, но сегодня ФИФА отказала.

У руководства «Челси» хватило эмоций для официального заявления:

«Клуб действовал по правилам и уведомил ФИФА о намерении обжаловать решение и санкции. По справедливости процедуры суда, равноправию и швейцарскому законодательству, право «Челси» на апелляцию должно быть предоставлено до вступления наказания в силу.

Во всех случаях, когда ФИФА запрещала регистрировать новых игроков, приостанавливалось действие санкций до завершения процесса обжалования. Сейчас «Челси» считает, что к нему относятся непоследовательно по сравнению с другими командами.

Мы подумаем о дальнейших действиях, как только ФИФА пришлет письменное обоснование решения. Клуб принимает к сведению заявление апелляционного комитета о праве подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Челси» продолжит сотрудничество со всеми сторонами».

Вышло суховато, но жестко. Хотя излишнее беспокойство клуба все равно не очень понятно. В летнее трансферное окно «Челси» получит усиление из игроков, которые вернутся в клуб после аренд. Прямо сейчас 41 футболист находится на контракте с «Челси», но играет в других командах.

Зума, Батшуайи, Кеннеди, Бакайоко, Мозес, Пулишич – эти игроки все еще могут усилить «Челси». Есть и молодой Абрахам, который забил за «Астон Виллу» 21 мяч. При желании из «Витесса» вернут опытного вратаря Эдуардо. Нападение можно усилить, если договориться с «Атлетико» по Морате.

В общем, вариантов много. Даже с трансферным баном у «Челси» нет вопросов по количеству игроков. Хотя проблемы все равно присутствуют. Возможно, из-за этого не смогут выкупить Игуаина и продать Азара в «Реал». Но это лишь временные явления в жизни клуба. 

Все фото: Global Look Press
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