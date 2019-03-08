«Челси» лишили трансферов до лета 2020-го. Не волнуйтесь – есть еще 41 игрок в аренде

У руководства «Челси» хватило эмоций для официального заявления:

«Клуб действовал по правилам и уведомил ФИФА о намерении обжаловать решение и санкции. По справедливости процедуры суда, равноправию и швейцарскому законодательству, право «Челси» на апелляцию должно быть предоставлено до вступления наказания в силу.

Во всех случаях, когда ФИФА запрещала регистрировать новых игроков, приостанавливалось действие санкций до завершения процесса обжалования. Сейчас «Челси» считает, что к нему относятся непоследовательно по сравнению с другими командами.

Мы подумаем о дальнейших действиях, как только ФИФА пришлет письменное обоснование решения. Клуб принимает к сведению заявление апелляционного комитета о праве подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Челси» продолжит сотрудничество со всеми сторонами».