«Челси» наказывает Кепу: что вообще происходит и почему это важно
Самая шумная история выходных: в финале английского Кубка лиги вратарь Кепа Аррисабалага не ушел на замену в конце дополнительного времени, хотя об этом уже объявил резервный судья, а сменщик Вилли Кабальеро уже готовился к выходу. Кепа просто отказался и проигнорировал решение главного тренера, оставшись на серию пенальти. Которую «Челси» проиграл.
Три этапа развития истории
1. Тем же вечером Кепа опубликовал в твиттере заявление с разъяснением. Основной посыл: «Произошло недопонимание из-за горячего конца игры. Я уважаю авторитет Сарри».
Сам Сарри этим же вечером подтвердил версию многих и сказал, что он и Кепа не поняли друг друга: тренер считал, что вратарь травмировался, – а тот показывал, что с ним все хорошо. Ключевые слова той речи: «Кепа был прав».
2. Через полтора дня после этого клуб объявил, что Кепа оштрафован на 190 тысяч фунтов (его недельная зарплата), которые пойдут в благотворительный фонд. Там же опубликованы слова Сарри (что Кепа перед всеми извинился) и слова самого Кепы (что он перед всеми извинился).
3. Еще через день стало известно: Сарри не поставил Кепу на матч против «Тоттенхэма», выпустив в основе того самого Кабальеро.
Решение Сарри объяснил так: «Это послание моей команде. Мы команда – не 25 футболистов».
Три факта про Кабальеро, которые помогут лучше понять ситуацию
1. Ему 37 лет.
2. Последний раз он выходил в АПЛ 9 мая 2018-го (пропустил один мяч от «Хаддерсфилда»), а в прошлом сезоне сыграл в трех матчах чемпионата. Сарри иногда использует его в Кубках и Лиге Европы.
3. Кабальеро не пропустил: «Челси» выиграл дерби у «Тоттенхэма» 2:0.
Три причины, почему это все важно
1. Кепа – самый дорогой вратарь в истории. Летом «Челси» купил его у «Атлетика» за 80 млн евро. Очевидно, что после таких расходов клуб видит Кепу только основным вратарем на долгий срок.
2. Сарри уже неоднократно конфликтовал с лидерами «Челси». У него была заочная перепалка с главной звездой Эденом Азаром, он запирался на час в раздевалке вместе с командой после очередного поражения, лишал всех выходного, не ехал на общем автобусе после неудачного матча, публично злился и делал, например, такие заявления: «Возможно, я просто не могу их мотивировать». Считается, что команда не очень хорошо относится к этому новому тренеру.
- Например, реагируя на ситуацию вокруг Кепы, большая британская газета The Telegraph рассказала, что внутри коллектива появились диаспора испанцев (капитан Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Педро), которая поддержала вратаря, и группа (Давид Луиз, Игуаин, Жоржиньо), которая защищала Сарри.
- Фанаты в одном из недавних матчей скандировали «*** [Долой] саррибол».
- Защитник Антонио Рюдигер так описал тренировки Сарри: «Они похожи на занятия в школе, когда ты сидишь и все время слушаешь кого-то. Конечно, иногда это сложно, но мы должны делать свою работу».
3. У «Челси» Сарри плохие результаты. Особенно в 2019-м. Команда вылетела из Кубка от «МЮ», вывалилась из первой четверки в таблице АПЛ, проиграла с разницей в десять дней 0:4 «Борнмуту» и 0:6 «Манчестер Сити», упустила Кубок лиги в финале от того же «Ман Сити». Это и весь прошлый пункт явно намекают: Сарри не тянет. Из-за этого в британской и мировой прессе полно слухов о том, что его скоро уволят – либо в конце сезона, либо прямо в ближайшем месяце.
Но реакция клуба на историю с Кепой заставляет переосмыслить эти разговоры. Руководство сдержанно и явно осудило микробунт против авторитета Сарри и фактически поддержало тренера: сначала конфликт был тактично и быстро погашен, потом один из ключевых игроков получил сразу несколько дисциплинарных наказаний. Конечно, это не спасает Сарри от ответственности за результаты. Но такое активное урегулирование конфликта как минимум показывает, что «Челси» еще дает тренеру шансы и время.