«Челси» наказывает Кепу: что вообще происходит и почему это важно

Самая шумная история выходных: в финале английского Кубка лиги вратарь Кепа Аррисабалага не ушел на замену в конце дополнительного времени, хотя об этом уже объявил резервный судья, а сменщик Вилли Кабальеро уже готовился к выходу. Кепа просто отказался и проигнорировал решение главного тренера, оставшись на серию пенальти. Которую «Челси» проиграл.

Три этапа развития истории

1. Тем же вечером Кепа опубликовал в твиттере заявление с разъяснением. Основной посыл: « Произошло недопонимание из-за горячего конца игры. Я уважаю авторитет Сарри».

Сам Сарри этим же вечером подтвердил версию многих и сказал, что он и Кепа не поняли друг друга: тренер считал, что вратарь травмировался, – а тот показывал, что с ним все хорошо. Ключевые слова той речи: «Кепа был прав» .

2. Через полтора дня после этого клуб объявил, что Кепа оштрафован на 190 тысяч фунтов (его недельная зарплата), которые пойдут в благотворительный фонд. Там же опубликованы слова Сарри (что Кепа перед всеми извинился) и слова самого Кепы (что он перед всеми извинился).