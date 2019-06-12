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#Норвич #АПЛ #Стюарт Уэббер

Зачем тратить 100 миллионов и вылетать? «Норвич» предложил новый подход к трансферам

12 июня 2019, 17:20

«Кардифф», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд» вылетели из АПЛ по итогам этого сезона. Их места займут «Норвич», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла». Пока интереснее всех выглядит «Норвич» – тот самый клуб, с которого «Хетафе» стряс лишние пять миллионов евро.

Спортивный директор «Норвича» Стюарт Уэббер дал интервью газете The Pink Un, которая специализируется на публикациях о клубе. Полная версия интервью есть на официальном сайте газеты, а для россиян важную часть перевели в фанатской группе «Норвича».

В интервью много мотивирующих цитат и ни слова о том, что «Норвич» устроит грандиозную распродажу состава или купит звездных игроков. Вот показательная выдержка: 

«У нас есть план. Мы не должны воспринимать выход в АПЛ так, будто выиграли в лотерею. Мы должны верить, что действительно были достаточно хороши, чтобы попасть туда. Мы можем там преуспеть. Никто не знает, сможем ли мы остаться в Премьер-лиге. Мы должны работать так, будто заслуживаем это, повышать свои стандарты и поведение, делать все для достижения цели».

Уэббер рассказал несколько ключевых вещей о философии «Норвича»:

  1. Главного тренера не уволят, если команда провалит начало сезона. 
  2. Новички получат зарплату не выше, чем у костяка команды. 
  3. Агенты предлагают игроков с завышенной стоимостью. Таким обычно отказывают. 
  4. «Норвич» не потратит много денег на усиление. Главная цель – сохранение атмосферы. 
  5. По некоторым сделкам клуб будет ждать последних дней окна, чтобы взять игроков дешевле.

В летнее трансферное окно «Норвич» уже сделал первое приобретение. Сюда пришел в аренду Патрик Робертс из «Манчестер Сити». В последние годы он поиграл в «Селтике» и в «Жироне» – не был ключевым игроком, но все равно приносил пользу. Похожие сделки ждут от «Норвича» и дальше, но этот подход отличается от методов других команд. 

Мы проанализировали трансферные траты и результаты перешедших из Чемпионшипа клубов в их первый год после повышения. Вот данные за пять сезонов (Transfermarkt):

Сезон-2014/15

  • «Лестер»: 14 место, потрачено 22,86 млн евро.
  • «Бернли»: 19 место, потрачено 12,62 млн евро.
  • «КПР»: 20 место, потрачено 43,54 млн евро.

Сезон-2015/16

  • «Уотфорд»: 13 место, потрачено 83,53 млн евро.
  • «Борнмут»: 16 место, потрачено 55,11 млн евро.
  • «Норвич»: 19 место, потрачено 47,55 млн евро.

Сезон-2016/17

  • «Бернли»: 16 место, потрачено 45,6 млн евро.
  • «Халл Сити»: 18 место, потрачено 40 млн евро.
  • «Мидлсбро»: 19 место, потрачено 47,95 млн евро.

Сезон-2017/18

  • «Ньюкасл»: 10 место, потрачено 44,3 млн евро.
  • «Брайтон»: 15 место, потрачено 64,5 млн евро.
  • «Хаддерсфилд»: 16 место, потрачено 56,75 млн евро.

Сезон-2018/19

  • «Вулверхэмптон»: 7 место, потрачено 112,25 млн евро.
  • «Кардифф»: 18 место, потрачено 51,2 млн евро.
  • «Фулхэм»: 19 место, потрачено 116,5 млн евро.

Семь команд за пять сезонов вылетели из АПЛ в первый год после повышения. По последнему сезону нужны особые пояснения. Сенсация «Вулверхэмптона» объяснима связями с Мендешем – этот агент привел в команду топовых футболистов, которые реально стоили всех потраченных денег. 

«Кардифф» потратил достаточно, но в эту сумму входят и деньги за погибшего в авиакатастрофе Салу. До спасения от вылета клубу не хватило двух очков, но доход за сезон оценивается примерно в 170 миллионов фунтов. Если бы «Кардифф» остался, сумма возросла бы до 290 миллионов. Все из-за продажи телеправ. 

Важно, что такие деньги не оказываются на счету клубов сразу после начала чемпионата. Поэтому в первый сезон тратят только те, у кого реально достаточно средств. «Норвич» тоже заходил в Премьер-лигу и сразу прилично закупался. На результатах это никак не сказалось – итогом все равно был вылет.

Стюарта Уэббера спросили о «Фулхэме» и его тратах. Тогда он рассказал, что одними деньгами в АПЛ ничего не решить. Весь подход состоит в том, чтобы действующие футболисты прогрессировали, а состав дополнялся лишь точечным усилением. Разрыв по способностям не такой большой, как это кажется. 

34-летний Уэббер работает в «Норвиче» уже больше года. До этого он был спортивным директором «Хаддерсфилда». При нем команда вышла в АПЛ, но там Уэббер уже не остался.  Еще он практиковался в «Рэксэме», «Ливерпуле», «Вулверхэмптоне» и «КПР».

Стюарт Уэббер во время чемпионского парада «Норвича».

Личные убеждения Уэббера в том, что молодых игроков можно найти и развить до необходимого уровня. Его главный карьерный успех – находка для «Ливерпуля» Рахима Стерлинга. Именно Уэббер посоветовал «Ливерпулю» его кандидатуру. 

Теперь с таким точечным подходом он попробует удержать в АПЛ «Норвич». Качество состава позволяет не думать, что команда повторит судьбу «Бернли» в сезоне-2014/15. Там уже неудачно пытались не вылететь без трат.

Все фото: Global Look Press
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