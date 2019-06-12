Зачем тратить 100 миллионов и вылетать? «Норвич» предложил новый подход к трансферам
«Кардифф», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд» вылетели из АПЛ по итогам этого сезона. Их места займут «Норвич», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла». Пока интереснее всех выглядит «Норвич» – тот самый клуб, с которого «Хетафе» стряс лишние пять миллионов евро.
Спортивный директор «Норвича» Стюарт Уэббер дал интервью газете The Pink Un, которая специализируется на публикациях о клубе. Полная версия интервью есть на официальном сайте газеты, а для россиян важную часть перевели в фанатской группе «Норвича».
В интервью много мотивирующих цитат и ни слова о том, что «Норвич» устроит грандиозную распродажу состава или купит звездных игроков. Вот показательная выдержка:
«У нас есть план. Мы не должны воспринимать выход в АПЛ так, будто выиграли в лотерею. Мы должны верить, что действительно были достаточно хороши, чтобы попасть туда. Мы можем там преуспеть. Никто не знает, сможем ли мы остаться в Премьер-лиге. Мы должны работать так, будто заслуживаем это, повышать свои стандарты и поведение, делать все для достижения цели».
Уэббер рассказал несколько ключевых вещей о философии «Норвича»:
- Главного тренера не уволят, если команда провалит начало сезона.
- Новички получат зарплату не выше, чем у костяка команды.
- Агенты предлагают игроков с завышенной стоимостью. Таким обычно отказывают.
- «Норвич» не потратит много денег на усиление. Главная цель – сохранение атмосферы.
- По некоторым сделкам клуб будет ждать последних дней окна, чтобы взять игроков дешевле.
В летнее трансферное окно «Норвич» уже сделал первое приобретение. Сюда пришел в аренду Патрик Робертс из «Манчестер Сити». В последние годы он поиграл в «Селтике» и в «Жироне» – не был ключевым игроком, но все равно приносил пользу. Похожие сделки ждут от «Норвича» и дальше, но этот подход отличается от методов других команд.
Мы проанализировали трансферные траты и результаты перешедших из Чемпионшипа клубов в их первый год после повышения. Вот данные за пять сезонов (Transfermarkt):
Сезон-2014/15
- «Лестер»: 14 место, потрачено 22,86 млн евро.
- «Бернли»: 19 место, потрачено 12,62 млн евро.
- «КПР»: 20 место, потрачено 43,54 млн евро.
Сезон-2015/16
- «Уотфорд»: 13 место, потрачено 83,53 млн евро.
- «Борнмут»: 16 место, потрачено 55,11 млн евро.
- «Норвич»: 19 место, потрачено 47,55 млн евро.
Сезон-2016/17
- «Бернли»: 16 место, потрачено 45,6 млн евро.
- «Халл Сити»: 18 место, потрачено 40 млн евро.
- «Мидлсбро»: 19 место, потрачено 47,95 млн евро.
Сезон-2017/18
- «Ньюкасл»: 10 место, потрачено 44,3 млн евро.
- «Брайтон»: 15 место, потрачено 64,5 млн евро.
- «Хаддерсфилд»: 16 место, потрачено 56,75 млн евро.
Сезон-2018/19
- «Вулверхэмптон»: 7 место, потрачено 112,25 млн евро.
- «Кардифф»: 18 место, потрачено 51,2 млн евро.
- «Фулхэм»: 19 место, потрачено 116,5 млн евро.
Семь команд за пять сезонов вылетели из АПЛ в первый год после повышения. По последнему сезону нужны особые пояснения. Сенсация «Вулверхэмптона» объяснима связями с Мендешем – этот агент привел в команду топовых футболистов, которые реально стоили всех потраченных денег.
«Кардифф» потратил достаточно, но в эту сумму входят и деньги за погибшего в авиакатастрофе Салу. До спасения от вылета клубу не хватило двух очков, но доход за сезон оценивается примерно в 170 миллионов фунтов. Если бы «Кардифф» остался, сумма возросла бы до 290 миллионов. Все из-за продажи телеправ.
Важно, что такие деньги не оказываются на счету клубов сразу после начала чемпионата. Поэтому в первый сезон тратят только те, у кого реально достаточно средств. «Норвич» тоже заходил в Премьер-лигу и сразу прилично закупался. На результатах это никак не сказалось – итогом все равно был вылет.
Стюарта Уэббера спросили о «Фулхэме» и его тратах. Тогда он рассказал, что одними деньгами в АПЛ ничего не решить. Весь подход состоит в том, чтобы действующие футболисты прогрессировали, а состав дополнялся лишь точечным усилением. Разрыв по способностям не такой большой, как это кажется.
34-летний Уэббер работает в «Норвиче» уже больше года. До этого он был спортивным директором «Хаддерсфилда». При нем команда вышла в АПЛ, но там Уэббер уже не остался. Еще он практиковался в «Рэксэме», «Ливерпуле», «Вулверхэмптоне» и «КПР».
Личные убеждения Уэббера в том, что молодых игроков можно найти и развить до необходимого уровня. Его главный карьерный успех – находка для «Ливерпуля» Рахима Стерлинга. Именно Уэббер посоветовал «Ливерпулю» его кандидатуру.
Теперь с таким точечным подходом он попробует удержать в АПЛ «Норвич». Качество состава позволяет не думать, что команда повторит судьбу «Бернли» в сезоне-2014/15. Там уже неудачно пытались не вылететь без трат.