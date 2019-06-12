Зачем тратить 100 миллионов и вылетать? «Норвич» предложил новый подход к трансферам

Спортивный директор «Норвича» Стюарт Уэббер дал интервью газете The Pink Un, которая специализируется на публикациях о клубе. Полная версия интервью есть на официальном сайте газеты, а для россиян важную часть перевели в фанатской группе «Норвича».

В интервью много мотивирующих цитат и ни слова о том, что «Норвич» устроит грандиозную распродажу состава или купит звездных игроков. Вот показательная выдержка: