Семь секунд – новый самый быстрый гол в истории АПЛ
«Уотфорд» принимал «Саутгемптон» в 31 туре чемпионата Англии. Матч восьмой команды турнира против 16-й едва ли вызывал запредельный интерес, но в историю он уже вошел.
Событие свершилось спустя семь секунд – именно столько после стартового свистка понадобилось Шейну Лонгу, чтобы вывести вперед гостей. Случилось это после дикой ошибки защитника – тот выносил мяч, угодил прямо в Лонга, а форвард вышел один на один и легко перекинул вратаря.
Гол на седьмой секунде – рекорд в истории АПЛ.
Шутливый портал OptaJoke мгновенно отреагировал: «Семь секунд вам нужно на чтение того твита, а Лонг забил «Уотфорду» за такое же время».
Предыдущим обладателем рекорда был защитник «Тоттенхэма» Ледли Кинг, который забил «Брэдфорду» на десятой секунде. Достижение продержалось почти 20 лет – гол был забит в 2000 году.
Кстати, экс-рекордсмен сейчас сидит на матче «Тоттенхэма» с «Брайтоном».
Шейн Лонг вообще сейчас находится в отличной форме, из последних четырех матчей он забивал в трех – «Ливерпулю», «Вулверхэмптону» и теперь «Саутгемптону». Его команда сражается за выживание, но чувствует себя вполне надежно – в шести очках от зоны вылета после ничьей с «Уотфордом» (на последней минуте соперник сравнял счет – 1:1).
Что касается «Уотфорда», то он идет на комфортном седьмом месте и больше сейчас думает о событии, которое произойдет через месяц: 18 мая команда Хавьера Грасии сыграет в финале Кубка Англии с «Ман Сити». В лиге же у «Уотфорда» настоящая магия цифр: 50 забитых голов, 50 пропущенных, а также 50 набранных очков.