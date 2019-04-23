Семь секунд – новый самый быстрый гол в истории АПЛ

«Уотфорд» принимал «Саутгемптон» в 31 туре чемпионата Англии. Матч восьмой команды турнира против 16-й едва ли вызывал запредельный интерес, но в историю он уже вошел.

Событие свершилось спустя семь секунд – именно столько после стартового свистка понадобилось Шейну Лонгу, чтобы вывести вперед гостей. Случилось это после дикой ошибки защитника – тот выносил мяч, угодил прямо в Лонга, а форвард вышел один на один и легко перекинул вратаря.