Огненное шоу греческих фанатов. Чуть не сожгли трибуны на праздновании чемпионства ПАОКа

Впервые с 1985 года ПАОК выиграл чемпионат Греции. В 29-м туре команда разгромила «Левадиакос» и автоматически стала первой. За тур до завершения турнира ПАОК опережает «Олимпиакос» на пять очков.

В этом сезоне ПАОК не проиграл в Греции еще ни одного матча. Клубом владеет российский бизнесмен Иван Саввиди. До этого он бегал с пистолетом во время матча, но сейчас вел себя мирно. Зато собрал для клуба классный состав легионеров.

Варела, Шахов, Жаба, Ингасон, Виеринья, Матос, Оливейра – они светились и в других командах (даже в российских), но нашли себя в Греции. Здесь же играет и бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум. В декабре он получил травму и лечился всю вторую половину сезона.

Команда шла хорошо и без Понтуса, а праздновать тут начали еще за несколько дней до официального чемпионства. 20 апреля исполнилось 93 года со дня основания ПАОКа. Пиротехническое шоу за пределами стадиона – тоже хорошо.