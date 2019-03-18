В Греции опять беспредел: фанаты с ножами напали на игроков и подрались с полицией

Несколько дней назад исполнился ровно год с момента той истории, когда президент греческого ПАОКа Иван Саввиди во время матча побежал на поле с пистолетом. После этого футбольная Греция еще не раз попадала в сводки скандальных новостей, а самый громкий случай произошел во время игры Лиги чемпионов АЕК – «Аякс», когда свободно гулявший по стадиону греческий фанат запустил файер и бутылку с зажигательной смесью прямо в сектор голландцев.

В Греции за всю историю чемпионата с 1927 года было лишь шесть чемпионов. 76 титулов на счету «большой тройки»: «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК (44 из них – у «Оли», который за последние 20 лет не брал чемпионство лишь трижды). Остальные шесть распределены между «Арисом», ПАОКом и АЕЛом (сегодня это «Ларисса»).

Самое известное дерби Греции – битва между афинским «Панатинаикосом» и пирейским «Олимпиакосом», его также называют «дерби вечных врагов». Болельщики на этих матчах безумствуют каждый раз. 12 лет назад ненависти добавила смерть 22-летнего фаната «ПАО» во время согласованной драки – парня зарезали, после чего соревнования в Греции были отменены на две недели.