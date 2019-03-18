В Греции опять беспредел: фанаты с ножами напали на игроков и подрались с полицией
Несколько дней назад исполнился ровно год с момента той истории, когда президент греческого ПАОКа Иван Саввиди во время матча побежал на поле с пистолетом. После этого футбольная Греция еще не раз попадала в сводки скандальных новостей, а самый громкий случай произошел во время игры Лиги чемпионов АЕК – «Аякс», когда свободно гулявший по стадиону греческий фанат запустил файер и бутылку с зажигательной смесью прямо в сектор голландцев.
В Греции за всю историю чемпионата с 1927 года было лишь шесть чемпионов. 76 титулов на счету «большой тройки»: «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК (44 из них – у «Оли», который за последние 20 лет не брал чемпионство лишь трижды). Остальные шесть распределены между «Арисом», ПАОКом и АЕЛом (сегодня это «Ларисса»).
Самое известное дерби Греции – битва между афинским «Панатинаикосом» и пирейским «Олимпиакосом», его также называют «дерби вечных врагов». Болельщики на этих матчах безумствуют каждый раз. 12 лет назад ненависти добавила смерть 22-летнего фаната «ПАО» во время согласованной драки – парня зарезали, после чего соревнования в Греции были отменены на две недели.
Несмотря на практически тотальное доминирование «Олимпиакоса», последние четыре матча у «ПАО» он не выигрывает. Новая встреча состоялась 18 марта. «Панатинаикос» турнирных задач не решал – у команды седьмое место и далекое расстояние до зоны еврокубков. У «Олимпиакоса» большие сложности в чемпионской гонке – «минус десять» от ПАОКа.
Но матч все равно получился слишком горячим.
Вот краткое содержание драмы:
5 минута: игра прервана из-за прорыва фанатов «ПАО» к скамейке «Олимпиакоса», где также сидел Юрий Лодыгин. У одного из нападавших был нож. Информацию позже подтвердил и игрок «Оли» Даниэл Поденсе: «По-моему, у некоторых были ножи. Они подошли к нам и начали угрожать». Порядок наводили десять минут.
53 минута: Герреро из «Оли» забил. После этого 50 фанатов «ПАО» напали на полицейских, а те применили слезоточивый газ.
70 минута: продолжение матча стало невозможным: газ, а также дым от файеров просочились на территорию стадиона. Немецкий арбитр Марко Фритц отменил игру при счете 1:0 в пользу «Оли». После матча судья признался, что в Бундеслиге в случае подобного он бы завершил встречу уже на пятой минуте.
За пределами стадиона продолжались беспорядки
«Трагедия. У меня просто нет слов, – признался полузащитник «Олимпиакоса» Костас Фортунис. – Они пришли на стадион, преследовали футболистов… Нет слов. Когда мы забили, они побежали на поле, играть дальше было невозможно. Игроки «ПАО» пытались успокоить их, но это ни к чему не привело».
Итоги:
• Восемь человек уже арестовано.
• Число арестов может возрасти, так как полиция сейчас пристально изучает камеры видеонаблюдения.
• Решение о санкциях пока не принято, но практически очевидно, что «Олимпиакосу» засчитают техническую победу.
• «Панатинаикос» ждет не только техническое поражение, но и крупный штраф, а также снятие шести очков – трех за отмену матча по вине, как считается, клуба, еще трех – за необеспечение безопасности на стадионе. И в этом случае «ПАО» уже придется постараться, чтобы не влететь в зону стыков или прямого вылета из Суперлиги Греции.