Игрока удалили за празднование с фанатом. Этого никто не понял
Нападающий «Шеффилд Уэнсдэй» Фернандо Форестьери эмоционально отпраздновал гол, который его команда забила «Ротерхэму» на 100-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:2, а «Шеффилд» спас ничью только перед финальным свистком. Во время празднования гола Форестьери дал пять выбежавшему на поле фанату, которого уже уводила охрана. За это судья показал Фернандо вторую желтую карточку (первую он получил на 94-й минуте) и удалил с поля.
Главный тренер «Шеффилда» Стив Брюс недоумевал после матча: «Я был в восторге от Фернандо. Ты играешь в футбол, чтобы праздновать голы со своими болельщиками. Я не думаю, что можно подать апелляцию на желтую карточку, но гол в том моменте праздновала вся команда». Интересно, что автором гола стал защитник Доминик Йорфа. Он вышел на замену на 91-й минуте, а перед свистком затолкал мяч в сетку. Форестьери тоже забил, но сделал это еще в первом тайме. Теперь он пропустит игру против «Суонси».
В матче был и еще один спорный момент с участием Форестьери. Игрок «Ротерхэма» Иникве в середине второго тайма грубо снес Фернандо в центре поля, но получил только желтую карточку. В Англии считают, что это могло быть удалением, а с Форестьери судья поступил слишком жестко. Для Фернандо второй тайм точно оказался худшим временем за день.
Карьера Форестьери тоже складывается не очень хорошо. Он играет за «Шеффилд Уэнсдэй» с сезона-2015/16. В дебютный год Форестьери забил 15 голов в Чемпионшипе, но дальше результативность только падала. Сейчас Форестьери отметился только четырьмя голами и одним ассистом за 16 матчей. В играх, где он забивал, «Шеффилд» ни разу не победил и заработал всего три очка. Возможно, его отсутствие в следующей игре даже сыграет команде в плюс. 15 место в таблице – слабый результат.