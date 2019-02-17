Игрока удалили за празднование с фанатом. Этого никто не понял

Главный тренер «Шеффилда» Стив Брюс недоумевал после матча: «Я был в восторге от Фернандо. Ты играешь в футбол, чтобы праздновать голы со своими болельщиками. Я не думаю, что можно подать апелляцию на желтую карточку, но гол в том моменте праздновала вся команда». Интересно, что автором гола стал защитник Доминик Йорфа. Он вышел на замену на 91-й минуте, а перед свистком затолкал мяч в сетку. Форестьери тоже забил, но сделал это еще в первом тайме. Теперь он пропустит игру против «Суонси».

В матче был и еще один спорный момент с участием Форестьери. Игрок «Ротерхэма» Иникве в середине второго тайма грубо снес Фернандо в центре поля, но получил только желтую карточку. В Англии считают, что это могло быть удалением, а с Форестьери судья поступил слишком жестко. Для Фернандо второй тайм точно оказался худшим временем за день.

Карьера Форестьери тоже складывается не очень хорошо. Он играет за «Шеффилд Уэнсдэй» с сезона-2015/16. В дебютный год Форестьери забил 15 голов в Чемпионшипе, но дальше результативность только падала. Сейчас Форестьери отметился только четырьмя голами и одним ассистом за 16 матчей. В играх, где он забивал, «Шеффилд» ни разу не победил и заработал всего три очка. Возможно, его отсутствие в следующей игре даже сыграет команде в плюс. 15 место в таблице – слабый результат.

