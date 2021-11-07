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Футбол
«Астон Вилла» уволила тренера Дина Смита. Тот работал в клубе с 2018-го
#Дин Смит
Футбол
«Слышал от коллег: «Я горжусь тобой». Английский судья совершил каминг-аут
#мир
Футбол
«Брентфорд» вышел в АПЛ
#Брентфорд
Футбол
«Уотфорд» вернулся в АПЛ. Год назад он вылетел в Чемпионшип
#Уотфорд
Футбол
«Норвич» вернулся в АПЛ спустя год после вылета
#Норвич
Футбол
В Англии из-за похорон принца Филиппа перенесли больше 30 футбольных матчей в четырех дивизионах
#Англия
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Уэйн Руни героически вылетел в третью лигу как тренер «Дерби» из-за -21 очка за долги: тратил личные деньги, ночевал в офисе и отказался от работы в АПЛ
#Уэйн Руни
Лидер «Борнмута» заболел раком в 24 года. Врачи нашли это на рядовом осмотре, когда он приехал в сборную
#Дэвид Брукс
«Брентфорд» вернулся в АПЛ. Одна победа принесла ему больше денег, чем получает победитель Лиги чемпионов 💰
#Брентфорд
FIFA добавила в игру футболиста, который умер от удара ножом 15 лет назад
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#Киян Принс
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Игрок из Англии врезался в штангу, когда тянулся за мячом. Ворота почти погнулись, он сам – едва не вырубился
#Мартин Уогхорн
Руни кое-как сохранил «Дерби» в Чемпионшипе: он чудом победил в последнем туре, а главный конкурент ошибся, хотя атаковал весь матч
#Уэйн Руни
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