Игрок из Англии врезался в штангу, когда тянулся за мячом. Ворота почти погнулись, он сам – едва не вырубился

«Дерби Каунти» едва не вылетел из Чемпионшипа, но свел решающую игру к ничьей со счетом 3:3. Во всех трех голах в матче против «Шеффилд Уэнсдей» поучаствовал Мартин Уогхорн. Он же – герой еще одного необычного момента.

Как все было: подача углового, скидка на дальнюю штангу, промах Уогхорна. Через секунду он врезался в штангу и взлетел, а ворота затряслись. Мы отдельно рассказывали о матче «Дерби» и «Шеффилда» (читать – тут), но не показывали этот эпизод.

Теперь показываем. «Дерби Каунти» включил его в официальный обзор матча.