Игрок из Англии врезался в штангу, когда тянулся за мячом. Ворота почти погнулись, он сам – едва не вырубился
«Дерби Каунти» едва не вылетел из Чемпионшипа, но свел решающую игру к ничьей со счетом 3:3. Во всех трех голах в матче против «Шеффилд Уэнсдей» поучаствовал Мартин Уогхорн. Он же – герой еще одного необычного момента.
Как все было: подача углового, скидка на дальнюю штангу, промах Уогхорна. Через секунду он врезался в штангу и взлетел, а ворота затряслись. Мы отдельно рассказывали о матче «Дерби» и «Шеффилда» (читать – тут), но не показывали этот эпизод.
Теперь показываем. «Дерби Каунти» включил его в официальный обзор матча.
Мартин Уогхорн рассказывал после матча, что пережил настоящий ад в последние 15-20 минут матча. Тогда «Дерби» отыгрался, а потом удерживал ничью. Его впечатления о штанге: «У меня перехватило дыхание. В тот момент я подумал: «Сегодня будет еще много таких моментов».
Когда матч закончился, Уэйн Руни первым обнял Уогхорна. Позже он сидел на газоне с телефоном и читал поздравления. За один матч Уогхорн сделал треть (2+1) от собственных результативных действий по сезону. В 32 играх Чемпионшипа у него на счету пять голов и четыре ассиста.
Фанаты «Дерби» вспомнили еще один важный гол Уогхорна. В мае 2019 года он забил головой в последней игре сезона. Тогда «Дерби» из-за этого сыграл в плей-офф за выход в АПЛ. Но там сразу же проиграл «Астон Вилле».
Уогхорну 31 год. За всю карьеру он сыграл только шесть матчей в АПЛ, когда начинал карьеру в «Сандерленде». Еще уезжал в «Рейнджерс», которому помогал с возвращением в высшую лигу Шотландии. Остальное время – бесконечная карьера в Чемпионшипе.