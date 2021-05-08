Уэйн Руни
Чемпионшип
Дерби Каунти
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#Уэйн Руни #Дерби Каунти #Чемпионшип

Руни кое-как сохранил «Дерби» в Чемпионшипе: он чудом победил в последнем туре, а главный конкурент ошибся, хотя атаковал весь матч

08 мая, 17:23

В середине ноября «Дерби» уволил Филиппа Коку за неудовлетворительные результаты. Почти все время рядом был Уэйн Руни в качестве играющего тренера.

Руни с того момента стал формальным главным тренером, а 9 января «Дерби» официально утвердил его в качестве главного. Руни говорил:

«Я всю жизнь играл в футбол, поэтому мне повезло, что я все еще являюсь его частью. Для меня это новая глава. Буду ли я скучать по игре? Конечно. Но время не останавливается.

Мое время было, настал час молодого поколения, а для меня настал час руководить им. Мое будущее в менеджменте. У меня была отличная карьера с некоторыми взлетами и падениями, но я бы ничего не стал менять».

www.imago-images.de/Global Look Press

Transfermarkt говорит, что Руни тренирует «Дерби» с 15 января. Статистика клуба с того момента:

  • 23 матча.
  • Всего 7 побед.
  • 3 ничьи.
  • 13 поражений.

Перед последним туром «Дерби» был одним из главных кандидатов на вылет. Но спасся, заодно устроив триллер.

www.imago-images.de/Global Look Press

💥 В последнем матче сезона «Дерби» играл против «Шеффилд Уэнсдей». Руни должен был набирать очки. Во-первых, «Дерби» пропустил первый. Потом, правда, во втором тайме забил дважды за 3 минуты.

Во-вторых, к 69-й минуте, «Дерби» пропустил второй и третий голы. Но через 10 минут сравнял с пенальти. Матч в итоге завершился ничьей 3:3.

🔎 Итоговый результат для «Дерби» зависел от матча «Кардиффа» и «Ротерхэма». «Ротерхэм» забил первый, атаковал весь матч (пробил 17 раз, в створ полетели 10 ударов), но пропустил на 88-й минуте. Ничья – 1:1.

💚 «Уиком», «Ротерхэм» и «Шеффилд» отправляются в английскую Лигу 1. «Дерби» спасается в последнем туре. Подвал Чемпионшипа по итогам сезона выглядит так:

официальный сайт Чемпиошипа

Так выглядел Руни за 45 минут до конца матча:

А так (сдержанно) праздновал сохранение места в Чемпионшипе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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