Руни кое-как сохранил «Дерби» в Чемпионшипе: он чудом победил в последнем туре, а главный конкурент ошибся, хотя атаковал весь матч
В середине ноября «Дерби» уволил Филиппа Коку за неудовлетворительные результаты. Почти все время рядом был Уэйн Руни в качестве играющего тренера.
Руни с того момента стал формальным главным тренером, а 9 января «Дерби» официально утвердил его в качестве главного. Руни говорил:
«Я всю жизнь играл в футбол, поэтому мне повезло, что я все еще являюсь его частью. Для меня это новая глава. Буду ли я скучать по игре? Конечно. Но время не останавливается.
Мое время было, настал час молодого поколения, а для меня настал час руководить им. Мое будущее в менеджменте. У меня была отличная карьера с некоторыми взлетами и падениями, но я бы ничего не стал менять».
Transfermarkt говорит, что Руни тренирует «Дерби» с 15 января. Статистика клуба с того момента:
- 23 матча.
- Всего 7 побед.
- 3 ничьи.
- 13 поражений.
Перед последним туром «Дерби» был одним из главных кандидатов на вылет. Но спасся, заодно устроив триллер.
💥 В последнем матче сезона «Дерби» играл против «Шеффилд Уэнсдей». Руни должен был набирать очки. Во-первых, «Дерби» пропустил первый. Потом, правда, во втором тайме забил дважды за 3 минуты.
Во-вторых, к 69-й минуте, «Дерби» пропустил второй и третий голы. Но через 10 минут сравнял с пенальти. Матч в итоге завершился ничьей 3:3.
🔎 Итоговый результат для «Дерби» зависел от матча «Кардиффа» и «Ротерхэма». «Ротерхэм» забил первый, атаковал весь матч (пробил 17 раз, в створ полетели 10 ударов), но пропустил на 88-й минуте. Ничья – 1:1.
💚 «Уиком», «Ротерхэм» и «Шеффилд» отправляются в английскую Лигу 1. «Дерби» спасается в последнем туре. Подвал Чемпионшипа по итогам сезона выглядит так:
Так выглядел Руни за 45 минут до конца матча:
А так (сдержанно) праздновал сохранение места в Чемпионшипе.