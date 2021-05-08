Руни кое-как сохранил «Дерби» в Чемпионшипе: он чудом победил в последнем туре, а главный конкурент ошибся, хотя атаковал весь матч

В середине ноября «Дерби» уволил Филиппа Коку за неудовлетворительные результаты. Почти все время рядом был Уэйн Руни в качестве играющего тренера.

Руни с того момента стал формальным главным тренером, а 9 января «Дерби» официально утвердил его в качестве главного. Руни говорил:

«Я всю жизнь играл в футбол, поэтому мне повезло, что я все еще являюсь его частью. Для меня это новая глава. Буду ли я скучать по игре? Конечно. Но время не останавливается.

Мое время было, настал час молодого поколения, а для меня настал час руководить им. Мое будущее в менеджменте. У меня была отличная карьера с некоторыми взлетами и падениями, но я бы ничего не стал менять».