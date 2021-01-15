Эпоха Руни – в большой фотогалерее

Ушастый пацан из «Эвертона», который сразу стал много забивать.

Лучший бомбардир в истории сборной Англии.

13 лет в «Манчестер Юнайтед».

И 183 гола за «МЮ». Никто в АПЛ за один клуб больше на забивал.

Пять побед в АПЛ. И одна в Лиге чемпионов.

Великий гол ножницами в ворота «Сити».

Отец троих детей.

Это все Уэйн Руни, который закончил играть, но продолжит влюблять в людей в футбол уже как тренер. Его карьера – большой сюжет.