Уэйн Руни
АПЛ
Футбол
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Эпоха Руни – в большой фотогалерее
час назад
- Ушастый пацан из «Эвертона», который сразу стал много забивать.
- Лучший бомбардир в истории сборной Англии.
- 13 лет в «Манчестер Юнайтед».
- И 183 гола за «МЮ». Никто в АПЛ за один клуб больше на забивал.
- Пять побед в АПЛ. И одна в Лиге чемпионов.
- Великий гол ножницами в ворота «Сити».
- Отец троих детей.
Это все Уэйн Руни, который закончил играть, но продолжит влюблять в людей в футбол уже как тренер. Его карьера – большой сюжет.
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