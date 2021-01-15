Уэйн Руни
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#Уэйн Руни #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Эвертон

Эпоха Руни – в большой фотогалерее

час назад

Это все Уэйн Руни, который закончил играть, но продолжит влюблять в людей в футбол уже как тренер. Его карьера – большой сюжет.

Все фото: AHR, imago sportfotodienst, PLANET PHOTOS, Xinhua, imago-images / Global Look Press
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