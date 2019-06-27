Уэйн Руни
МЛС
Ди Си Юнайтед
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#Уэйн Руни #МЛС #Ди Си Юнайтед

Голы Руни с центра поля – история. Он забивал так везде, где играл

27 июня 2019, 13:02
Александр Плеханов

«Орландо Сити» и «ДС Юнайтед» сегодня сыграли огненный матч. Вместе команды нанесли 34 удара по воротам, из которых семь долетели до створа. Гол был всего один, но какой: Руни получил мяч на своей половине и бахнул в сторону ворот соперника. Вратарь Брайан Роу не успел добежать до створа – мяч залетел.

«Я заметил вратаря, может быть, за пару минут до того, как мы забили. Увидел, что он располагался довольно высоко. Знал, что если мяч попадет ко мне в центре, у меня будет возможность его пробить», – сказал Руни уже после матча. Он не скрывает, что сознательно готовился к такому удару.

Тем более что забивать в подобном стиле у Руни получалось на протяжении всей карьеры. За «МЮ» вышло в гостевом матче с «Вест Хэмом» в 2014-м. В «Эвертоне» получилось все с тем же «Вест Хэмом», но уже в домашней игре.

Матчи с «Орландо Сити» уже традиционно превращаются для Руни в большое веселье. В 2018 году Руни просто спас для «Ди Си Юнайтед» игру с «Орландо»: сначала в подкате лишил соперника гола в пустые ворота, а потом классно навесил на Акосту. «Ди Си Юнайтед» должен был проиграть, а вместо этого победил.

По статистике в МЛС у Руни все хорошо. Руни отличился за «Ди Си Юнайтед» в последних трех матчах во всех турнирах. В МЛС у него уже девять голов и четыре паса за 17 встреч. Этот сезон складывается для Руни интересно. В марте он оформил первый для себя хет-трик в МЛС, когда его «Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт Лейк» (5:0).

Дальше Руни получил первую красную карточку в МЛС. Он сфолил на форварде «Лос-Анджелеса» Диего Росси. Сначала арбитр только предупредил Руни, но потом посмотрел VAR и удалил его окончательно. Тот матч «Ди Си Юнайтед» проиграл со счетом 0:4, но по турнирному положению все хорошо. В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет третьим.

Все фото: Global Look Press
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