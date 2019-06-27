Голы Руни с центра поля – история. Он забивал так везде, где играл

«Я заметил вратаря, может быть, за пару минут до того, как мы забили. Увидел, что он располагался довольно высоко. Знал, что если мяч попадет ко мне в центре, у меня будет возможность его пробить», – сказал Руни уже после матча. Он не скрывает, что сознательно готовился к такому удару.

Тем более что забивать в подобном стиле у Руни получалось на протяжении всей карьеры. За «МЮ» вышло в гостевом матче с «Вест Хэмом» в 2014-м. В «Эвертоне» получилось все с тем же «Вест Хэмом», но уже в домашней игре.