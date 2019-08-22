Ди Си Юнайтед

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Футбол
Руни опять удалили в МЛС. Теперь он ударил соперника рукой в лицо
#Уэйн Руни
Футбол
Руни оформил первый хет-трик в МЛС
#МЛС
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Руни будет играющим тренером в «Дерби Каунти». Начнет в следующем году
#Уэйн Руни
Голы Руни с центра поля – история. Он забивал так везде, где играл
#Уэйн Руни
Руни выгнали с поля в МЛС за чудовищный подкат. Помог VAR
#Уэйн Руни
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