Руни опять удалили в МЛС. Теперь он ударил соперника рукой в лицо
У Уэйна Руни 11 голов в 25 матчах за «Ди Си Юнайтед», который идет пятым в таблице Восточной конференции. В игре против «Нью-Йорк Ред Буллс» Руни был удален на 24-й минуте при счете 0:1. При розыгрыше углового он ударил игрока «Нью-Йорка» Кассереса по лицу.
После просмотра эпизода VAR судья удалил Руни с поля. Кстати вскоре составы уравнялись – у гостей тоже была красная карточка. Но клуб Руни все равно проиграл 1:2.
В апреле «Ди Си» крупно уступил «Лос-Анджелесу» (0:4), а Руни прямой ногой подкатился под Диего Росси и был удален.
Несколько дней назад камера выхватила недовольного Руни в игре против «Ванкувера». «Каждую долбаную игру», – повторял футболист в разговоре с судьей.
Несмотря на то, что Руни немало забивает, а иногда еще и с центра поля, в комментариях предполагают, что Руни надоело судейство в МЛС и сама лига в том числе. Если так, то потерпеть 33-летнему футболисту остается не так уж долго. С января 2020 года он станет играющим тренером «Дерби Каунти».