Руни опять удалили в МЛС. Теперь он ударил соперника рукой в лицо

У Уэйна Руни 11 голов в 25 матчах за «Ди Си Юнайтед», который идет пятым в таблице Восточной конференции. В игре против «Нью-Йорк Ред Буллс» Руни был удален на 24-й минуте при счете 0:1. При розыгрыше углового он ударил игрока «Нью-Йорка» Кассереса по лицу.

После просмотра эпизода VAR судья удалил Руни с поля. Кстати вскоре составы уравнялись – у гостей тоже была красная карточка. Но клуб Руни все равно проиграл 1:2.