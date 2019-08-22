Уэйн Руни
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#Уэйн Руни #Футбол #МЛС #Ди Си Юнайтед

Руни опять удалили в МЛС. Теперь он ударил соперника рукой в лицо

22 августа 2019, 13:21

У Уэйна Руни 11 голов в 25 матчах за «Ди Си Юнайтед», который идет пятым в таблице Восточной конференции. В игре против «Нью-Йорк Ред Буллс» Руни был удален на 24-й минуте при счете 0:1. При розыгрыше углового он ударил игрока «Нью-Йорка» Кассереса по лицу.

После просмотра эпизода VAR судья удалил Руни с поля. Кстати вскоре составы уравнялись – у гостей тоже была красная карточка. Но клуб Руни все равно проиграл 1:2.

В апреле «Ди Си» крупно уступил «Лос-Анджелесу» (0:4), а Руни прямой ногой подкатился под Диего Росси и был удален.

Несколько дней назад камера выхватила недовольного Руни в игре против «Ванкувера». «Каждую долбаную игру», – повторял футболист в разговоре с судьей.

Несмотря на то, что Руни немало забивает, а иногда еще и с центра поля, в комментариях предполагают, что Руни надоело судейство в МЛС и сама лига в том числе. Если так, то потерпеть 33-летнему футболисту остается не так уж долго. С января 2020 года он станет играющим тренером «Дерби Каунти».

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