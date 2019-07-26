Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит
Шла последняя минута матча «Гэлакси» – «Лос-Анджелес». Златан Ибрагимович боролся за верховой мяч с Мохаммедом Муниром, в результате чего Ибра остался на ногах, а Мунир свалился на газон и катался по нему, скрючившись и державшись за лицо.
После игры Мунир отправился в госпиталь, где врачи обнаружили у него перелом скулы. Ему сделали операцию, после которой он будет восстанавливаться четыре недели.
Ибрагимовича же даже не дисквалифицировали. По правилам ФИФА, арбитр должен был показать ему красную карточку. Но судья никак не отреагировал на жесткую игру Ибры, а дисциплинарный комитет МЛС просто вынес ему и клубу предупреждение.
Кстати, сам Ибра оценил этот эпизод так: «Я прыгнул так, как делаю это всегда. Я не делал это намеренно, не делал это, чтобы навредить этому парню. Каждый раз, когда я вступаю в борьбу, соперники очень эмоционально реагируют. Они начинают падать. Это немного смешно. Я чувствую, что на меня идет охота. Но, когда ты лучший, за тобой всегда охотятся. Что мне не нравится, так это жалобы после поражений. Мы, Гэлакси, не опускаемся до такого уровня. Проиграли и проиграли, ничего не поделаешь, можно только усерднее работать».
Ибра до сих пор бьет соперников и ругается с ними
И такое поведение Ибрагимовича в США не новинка. Вот – еще несколько подобных случаев, которые подтверждают, что Ибра окончательно распоясался в МЛС.
Далеко ходить не надо: тот же матч между двумя «Лос-Анджелесами». После встречи главный тренер «ЛА» (не тот, за который играет Ибрагимович) Боб Брэдли подошел к Златану и предъявил за эпизод с Муниром. В ответ Брэдли услышал: «Вали домой, сука». Странно, но за этот эпизод, как и за момент с Муниром, дисциплинарный комитет его никак не наказал.
Другой эпизод случился в матче с «Нью-Йорк Сити». После забитого года Ибра сцепился с голкипером Шоном Джонсоном, в результате чего ударил его в шею. МЛС дисквалифицировала Ибру на две встречи.
И это только моменты, которые произошли относительно недавно. В прошлом сезоне таких было еще больше. Например, как он врезал пощечину Майклу Петрассо из «Монреаля». Или как на угловом растолкал локтями игроков «Хьюстона».
Ибрагимович много говорил, теперь слишком
Мы все давно привыкли к излишне завышенной самооценке Ибры. Сейчас она, кажется, выходит за все рамки. К примеру, недавно он составил сборную МЛС, в которую включил одиннадцать Златанов.
А вот, что он говорил в последнее время.
О сравнении с другими игроками
«MЛС – это не европейский уровень, если честно. Раньше я играл с игроками либо на своем уровне, либо близком к нему. Это облегчает взаимопонимание. Здесь я похож на «Феррари» среди «Фиатов». Может случиться так, что «Феррари» станет «Фиатом» или «Фиат» может стать «Феррари». У меня была такая же проблема в сборной Швеции, но различие было не так велико».
О сравнении с МЛС
«Я приехал сюда, потому что многое уже выиграл. Я здесь не для отдыха. Пока я выиграл 33 трофея за свою карьеру. Это вероятно, больше, чем у всей МЛС».
О будущей работе
«Обычно я не возвращаюсь в клубы, в которых уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я мог бы стать директором «Аякса». У меня выйдет лучше, чем у любого, кто сидит там сейчас. Я все еще считаю «Аякс» своим клубом в Голландии, и я горжусь, что был его частью. Особенно когда я вижу, как они сейчас показывают себя в Европе».
О том, откуда он
«Я прилетел со своей собственный планеты, которую никто никогда не видел. Я парень из места, которое принято считать гетто. Люди смотрели на меня по-другому, они не пытались сделать так, чтобы я почувствовал себя желанным гостем, как все остальные. Но я пришел с чем-то другим, и теперь они следуют этому. Я прибыл со своей планеты – планеты Златан».
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Когда Златан играл в «ПСЖ» или дерзил всем в статусе игрока «МЮ», его поведение выглядело довольно естественно и брутально. Сейчас образ безбашенного игрока перерос в обыкновенный эгоизм и неуважение к сопернику.