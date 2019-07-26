Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит

Другой эпизод случился в матче с «Нью-Йорк Сити». После забитого года Ибра сцепился с голкипером Шоном Джонсоном, в результате чего ударил его в шею. МЛС дисквалифицировала Ибру на две встречи.

И это только моменты, которые произошли относительно недавно. В прошлом сезоне таких было еще больше. Например, как он врезал пощечину Майклу Петрассо из «Монреаля». Или как на угловом растолкал локтями игроков «Хьюстона».

Ибрагимович много говорил, теперь слишком

Мы все давно привыкли к излишне завышенной самооценке Ибры. Сейчас она, кажется, выходит за все рамки. К примеру, недавно он составил сборную МЛС, в которую включил одиннадцать Златанов.

А вот, что он говорил в последнее время.

О сравнении с другими игроками

«MЛС – это не европейский уровень, если честно. Раньше я играл с игроками либо на своем уровне, либо близком к нему. Это облегчает взаимопонимание. Здесь я похож на «Феррари» среди «Фиатов». Может случиться так, что «Феррари» станет «Фиатом» или «Фиат» может стать «Феррари». У меня была такая же проблема в сборной Швеции, но различие было не так велико».

О сравнении с МЛС

«Я приехал сюда, потому что многое уже выиграл. Я здесь не для отдыха. Пока я выиграл 33 трофея за свою карьеру. Это вероятно, больше, чем у всей МЛС».

О будущей работе

«Обычно я не возвращаюсь в клубы, в которых уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я мог бы стать директором «Аякса». У меня выйдет лучше, чем у любого, кто сидит там сейчас. Я все еще считаю «Аякс» своим клубом в Голландии, и я горжусь, что был его частью. Особенно когда я вижу, как они сейчас показывают себя в Европе».