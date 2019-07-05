Лос-Анджелес Гэлакси

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Футбол
Златан отыграл весь матч с ошибкой в фамилии, оформил дубль и бросил вызов Погба. Ничего необычного
#Златан Ибрагимович
Футбол
Ибрагимович сделал три шедевральных касания и забил супергол через себя в падении
#Златан Ибрагимович
Футбол
16-летний игрок отдал голевой пас в МЛС. Ибрагимович забил победный гол
#МЛС
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Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
#Златан Ибрагимович
«Гэлакси» разорвал контракт с игроком – его жена раскритиковала протесты в США
#Александар Катаи
Златан некрасиво простился с США: проиграл, показал яйца, наговорил гадости про лигу
#Златан Ибрагимович
Третий хет-трик Ибрагимовича в США. В одном фото
#Златан Ибрагимович
Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит
#Златан Ибрагимович
Златан опять доказал, что он лучший. Забил хет-трик в главном дерби сезона МЛС
#Златан Ибрагимович
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