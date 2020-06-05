«Гэлакси» разорвал контракт с игроком – его жена раскритиковала протесты в США

Что известно о Тее:

• Она родом из Швеции и работала моделью. Пробовала петь, но карьера не удалась, хотя клип на одну из песен сохранился.

• В начале 2016 года сербская пресса писала, что Катаи провел новогодние праздники с женой в Москве. «Невероятная ночь в невероятном месте», – написала Тея в инстаграме. Ссылку на пост не привести, так как инстаграм девушки сейчас закрыт. Через месяц обсуждали ее откровенную фотографию в кипрском отеле.

• «Я самая гордая девушка в мире», – подписала Тея еще одно фото в мае 2016-го, когда Катаи стал лучшим бомбардиром сербской лиги. В феврале 2017-го пара поженилась.