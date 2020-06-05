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#Александар Катаи #Футбол #МЛС #Лос-Анджелес Гэлакси

«Гэлакси» разорвал контракт с игроком – его жена раскритиковала протесты в США

05 июня, 22:53

Фото из инстаграма Александара Катаи

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил об этом всего одним предложением в твиттере. Сербский 29-летний полузащитник Александар Катаи покинул клуб.

Много ли вы видели сообщений о разрыве контракта всего одной строчкой и на официальном сайте? «Гэлакси» решил, что этого достаточно:

Скриншот с сайта «Гэлакси»

За день до этого «Гэлакси» выпустил еще одно официальное сообщение по ситуации – осудил расистские медиапосты жены игрока Теи Катаи вокруг протестов в США и потребовал немедленно их удалить.

Тея выпустила четыре поста, которые возмутили клуб. В них она высмеяла движение Black Lives Matter, на картинке с въезжающей в толпу полицейской машиной призвала «убить это дерьмо» и сообщила, что «отвратительные скоты подожгли церковь».

Фото из инстаграма Теи Катаи

Сейчас аккаунт девушки закрыт, но ее страница в фейсбуке уже наполняется оскорбительными комментариями.

Футболист обратился в инстаграме с извинениями, написал, что не поддерживает такие взгляды. В комментариях ему в основном советовали убираться из клуба, а кто-то упрекнул Катаи в том, что он отказался надевать повязку в поддержку ЛГБТ в одном из матчей.

Вкратце, что о нем известно:

  • У него есть украинские и венгерские корни – оттуда его дедушка и бабушка. Венгерская фамилия досталась от бабушки.
  • Известен по выступлениям за «Црвену Звезду» (под руководством Миодрага Божовича) и «Алавес», в сезоне-2015/16 в Сербии стал лучшим бомбардиром.
  • В сербской прессе писали о его возможном переходе в ЦСКА. «Это было бы классно. Особенно, когда думаешь о банковском счете – это самое крутое», – как-то посмеялся Катаи.
  • «Его мотивация идет от головы, – сказал про него тренер Ненад Лалатович. – В «Олимпиакосе» он тренировался в полдесятого вечера, в полночь, а его все не ставили. И он злится, что не может дать то, что от него ждут».
  • Провел несколько матчей за сборную Сербии.
  • В МЛС переехал в 2018 году – два сезона играл за «Чикаго».
  • В 2020-м перешел в «Гэлакси», где провел всего два матча. Видимо, не очень удачно. Один из комментариев на реддите: «Забавно, что его игра оскорбляет меня больше, чем расизм».

Что известно о Тее:

• Она родом из Швеции и работала моделью. Пробовала петь, но карьера не удалась, хотя клип на одну из песен сохранился.

• В начале 2016 года сербская пресса писала, что Катаи провел новогодние праздники с женой в Москве. «Невероятная ночь в невероятном месте», – написала Тея в инстаграме. Ссылку на пост не привести, так как инстаграм девушки сейчас закрыт. Через месяц обсуждали ее откровенную фотографию в кипрском отеле.

• «Я самая гордая девушка в мире», – подписала Тея еще одно фото в мае 2016-го, когда Катаи стал лучшим бомбардиром сербской лиги. В феврале 2017-го пара поженилась.

Еще она как-то перекинулась шутками с игроком киевского «Динамо» Пантичем. Катаи забил за «Алавес», и Пантич написал Тее: «Вот как этот чувак играет, когда тебя нет рядом». «Или когда тебя нет рядом», – ответила она. «Позволим прогрессировать ему вместе», – закончил перепалку Пантич.

Теперь их совместные фотографии не скоро оставят в покое. Уже сейчас под любой из них активно копятся оскорбления протестующих.

Протесты продолжаются
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
«Я должен улыбаться расистам, чтобы меня не боялись». Речь чемпиона UFC на протесте после убийства Джорджа Флойда
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
Игрок «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет. Это протест расизму
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе
Игроки «Ливерпуля» встали на колено в центре стадиона – это акция в поддержку убитого Джорджа Флойда
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