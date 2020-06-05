- Александар Катаи
- МЛС
- Футбол
- Лос-Анджелес Гэлакси
«Гэлакси» разорвал контракт с игроком – его жена раскритиковала протесты в США
Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил об этом всего одним предложением в твиттере. Сербский 29-летний полузащитник Александар Катаи покинул клуб.
Много ли вы видели сообщений о разрыве контракта всего одной строчкой и на официальном сайте? «Гэлакси» решил, что этого достаточно:
За день до этого «Гэлакси» выпустил еще одно официальное сообщение по ситуации – осудил расистские медиапосты жены игрока Теи Катаи вокруг протестов в США и потребовал немедленно их удалить.
Тея выпустила четыре поста, которые возмутили клуб. В них она высмеяла движение Black Lives Matter, на картинке с въезжающей в толпу полицейской машиной призвала «убить это дерьмо» и сообщила, что «отвратительные скоты подожгли церковь».
Сейчас аккаунт девушки закрыт, но ее страница в фейсбуке уже наполняется оскорбительными комментариями.
Футболист обратился в инстаграме с извинениями, написал, что не поддерживает такие взгляды. В комментариях ему в основном советовали убираться из клуба, а кто-то упрекнул Катаи в том, что он отказался надевать повязку в поддержку ЛГБТ в одном из матчей.
Вкратце, что о нем известно:
- У него есть украинские и венгерские корни – оттуда его дедушка и бабушка. Венгерская фамилия досталась от бабушки.
- Известен по выступлениям за «Црвену Звезду» (под руководством Миодрага Божовича) и «Алавес», в сезоне-2015/16 в Сербии стал лучшим бомбардиром.
- В сербской прессе писали о его возможном переходе в ЦСКА. «Это было бы классно. Особенно, когда думаешь о банковском счете – это самое крутое», – как-то посмеялся Катаи.
- «Его мотивация идет от головы, – сказал про него тренер Ненад Лалатович. – В «Олимпиакосе» он тренировался в полдесятого вечера, в полночь, а его все не ставили. И он злится, что не может дать то, что от него ждут».
- Провел несколько матчей за сборную Сербии.
- В МЛС переехал в 2018 году – два сезона играл за «Чикаго».
- В 2020-м перешел в «Гэлакси», где провел всего два матча. Видимо, не очень удачно. Один из комментариев на реддите: «Забавно, что его игра оскорбляет меня больше, чем расизм».
Что известно о Тее:
• Она родом из Швеции и работала моделью. Пробовала петь, но карьера не удалась, хотя клип на одну из песен сохранился.
• В начале 2016 года сербская пресса писала, что Катаи провел новогодние праздники с женой в Москве. «Невероятная ночь в невероятном месте», – написала Тея в инстаграме. Ссылку на пост не привести, так как инстаграм девушки сейчас закрыт. Через месяц обсуждали ее откровенную фотографию в кипрском отеле.
• «Я самая гордая девушка в мире», – подписала Тея еще одно фото в мае 2016-го, когда Катаи стал лучшим бомбардиром сербской лиги. В феврале 2017-го пара поженилась.
Еще она как-то перекинулась шутками с игроком киевского «Динамо» Пантичем. Катаи забил за «Алавес», и Пантич написал Тее: «Вот как этот чувак играет, когда тебя нет рядом». «Или когда тебя нет рядом», – ответила она. «Позволим прогрессировать ему вместе», – закончил перепалку Пантич.
Теперь их совместные фотографии не скоро оставят в покое. Уже сейчас под любой из них активно копятся оскорбления протестующих.