Игроки «Ливерпуля» встали на колено в центре стадиона – это акция в поддержку убитого Джорджа Флойда

«Единство – это сила», – надпись в твиттере. Посты одинаково оформили Александр-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Гомес, Вийналдум, Сан Мигель, Лонерган, Фабиньо и Хендерсон. Только три слова, хэштег и фотография.

В европейском футболе тот же хэштег прописал у себя в твиттере Килиан Мбаппе, а в Бундеслиге прошло несколько акций.