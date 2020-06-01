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Игроки «Ливерпуля» встали на колено в центре стадиона – это акция в поддержку убитого Джорджа Флойда
01 июня, 17:49
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб после задержания полицейскими в Миннеаполисе. В США начались массовые протесты и беспорядки.
Игроки «Ливерпуля» присоединились к акции в поддержку убитого Флойда – встали на одно колено в центральном круге. Так делал игрок в американский футбол Колин Каперник во время гимна США перед одним из матчей, протестуя против расизма.
«Единство – это сила», – надпись в твиттере. Посты одинаково оформили Александр-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Гомес, Вийналдум, Сан Мигель, Лонерган, Фабиньо и Хендерсон. Только три слова, хэштег и фотография.
В европейском футболе тот же хэштег прописал у себя в твиттере Килиан Мбаппе, а в Бундеслиге прошло несколько акций.
- Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам встал на колено;
- Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни надел повязку с надписью «Правосудие для Флойда»;
- Джейдон Санчо и Ашраф Хакими забил за дортмундскую «Боруссию» и продемонстрировали майки с такой надписью.