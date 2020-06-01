  • Ливерпуль
  • Футбол
  • Джордж Флойд
Поделиться:
Комментарии:
1
#Ливерпуль #Футбол #Джордж Флойд

Игроки «Ливерпуля» встали на колено в центре стадиона – это акция в поддержку убитого Джорджа Флойда

01 июня, 17:49

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб после задержания полицейскими в Миннеаполисе. В США начались массовые протесты и беспорядки.

Игроки «Ливерпуля» присоединились к акции в поддержку убитого Флойда – встали на одно колено в центральном круге. Так делал игрок в американский футбол Колин Каперник во время гимна США перед одним из матчей, протестуя против расизма.

«Единство – это сила», – надпись в твиттере. Посты одинаково оформили Александр-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Гомес, Вийналдум, Сан Мигель, Лонерган, Фабиньо и Хендерсон. Только три слова, хэштег и фотография.

В европейском футболе тот же хэштег прописал у себя в твиттере Килиан Мбаппе, а в Бундеслиге прошло несколько акций.

  • Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам встал на колено;
  • Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни надел повязку с надписью «Правосудие для Флойда»;
  • Джейдон Санчо и Ашраф Хакими забил за дортмундскую «Боруссию» и продемонстрировали майки с такой надписью.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что происходит вокруг убийства
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
гондомар
01 июня, 21:28

Очень не хватает Хакими, который тряс майкой с надписью про правосудие и улыбался во весь рот. Он так переживал!

ответить
Все теги
#Ливерпуль
#Футбол
#Джордж Флойд