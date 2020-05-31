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#Маркус Тюрам #Футбол #Бундеслига #Боруссия М #Джордж Флойд #Унион Берлин

После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США

31 мая, 19:10

В Миннеаполисе идут протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Саму историю мы рассказали здесь. Ее сейчас обсуждает весь западный мир. Знаменитости публично выражают позицию. 

Например, игрок «Шальке» Уэстон Маккени надел повязку с надписью «Justice for George». 

Теперь движение Black Lives Matter  поддержал Маркус Тюрам из гладбахской «Боруссии». После первого гола в ворота «Униона» он встал на колено.

dpa/Global Look Press

Moritz Mueller/Pool/Global Look Press

Видео момента.

Это жест квотербека Колина Каперника команды «Сан-Франциско» из американанского футбола. В 2016-м на предсезонном матче Каперник отказался от исполнения гимна США и просто опустился на левое колено.

Объяснение: «Не собираюсь вставать, чтобы показать гордость за флаг страны, которая притесняет темнокожих и других цветных. Для меня это больше, чем футбол. С моей стороны было бы эгоистично делать вид, что это не так. На улицах лежат мертвые тела, а убийцы просто откупаются от копов и уходят от наказания».

На смерть Флойда сам Каперник отреагировал так: «Когда вежливость ведет к смерти, восстание – единственная логичная реакция. Крики о мире прольются, и когда они это сделают – то не будут услышаны, потому что ваше насилие породило это сопротивление. Мы имеем право бороться! Покойся с миром, Джордж Флойд».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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