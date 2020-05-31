После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США

В Миннеаполисе идут протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Саму историю мы рассказали здесь. Ее сейчас обсуждает весь западный мир. Знаменитости публично выражают позицию.

Например, игрок «Шальке» Уэстон Маккени надел повязку с надписью «Justice for George».

Теперь движение Black Lives Matter поддержал Маркус Тюрам из гладбахской «Боруссии». После первого гола в ворота «Униона» он встал на колено.