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После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
В Миннеаполисе идут протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Саму историю мы рассказали здесь. Ее сейчас обсуждает весь западный мир. Знаменитости публично выражают позицию.
Например, игрок «Шальке» Уэстон Маккени надел повязку с надписью «Justice for George».
Теперь движение Black Lives Matter поддержал Маркус Тюрам из гладбахской «Боруссии». После первого гола в ворота «Униона» он встал на колено.
Видео момента.
Это жест квотербека Колина Каперника команды «Сан-Франциско» из американанского футбола. В 2016-м на предсезонном матче Каперник отказался от исполнения гимна США и просто опустился на левое колено.
Объяснение: «Не собираюсь вставать, чтобы показать гордость за флаг страны, которая притесняет темнокожих и других цветных. Для меня это больше, чем футбол. С моей стороны было бы эгоистично делать вид, что это не так. На улицах лежат мертвые тела, а убийцы просто откупаются от копов и уходят от наказания».
На смерть Флойда сам Каперник отреагировал так: «Когда вежливость ведет к смерти, восстание – единственная логичная реакция. Крики о мире прольются, и когда они это сделают – то не будут услышаны, потому что ваше насилие породило это сопротивление. Мы имеем право бороться! Покойся с миром, Джордж Флойд».