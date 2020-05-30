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Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе
В Миннеаполисе продолжаются протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Из-за ситуации переживают и спортсмены. Теннисистка Кори Гауфф призывает всех к борьбе с расизмом, а игрок «Шальке» Уэстон Маккенни вспоминает Флойда и хочет справедливости.
Кадры с его повязкой «Justice for George» уже разлетелись по твиттеру. Сам Маккенни опубликовал одну из фотографий в инстаграме. Поддержал его и американский аккаунт «Шальке».
Хэштег с такими же словами опубликовал в твиттере и Килиан Мбаппе.
Маккенни родился в Техасе, но уже в шестилетнем возрасте временно уехал в Германию. Потом он тренировался в футбольном «Далласе», пока окончательно не перешел в «Шальке». В Германии началась взрослая карьера Маккенни, хотя на уровне сборных он все время представляет США.
Сразу после матча Маккенни репостнул акцию против расизма от adidas.