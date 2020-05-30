Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе

В Миннеаполисе продолжаются протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Из-за ситуации переживают и спортсмены. Теннисистка Кори Гауфф призывает всех к борьбе с расизмом, а игрок «Шальке» Уэстон Маккенни вспоминает Флойда и хочет справедливости.

Кадры с его повязкой «Justice for George» уже разлетелись по твиттеру. Сам Маккенни опубликовал одну из фотографий в инстаграме. Поддержал его и американский аккаунт «Шальке».