Джордж Флойд

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Футбол
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
#Джордж Флойд
Футбол
Майка Ричардс – о расизме: «Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче»
#Майка Ричардс
Футбол
Игроки «Баварии» играют в повязках Black Lives Matter
#Бавария
Баскетбол
Майкл Джордан и его бренд пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством
#Майкл Джордан
Баскетбол
Леброн обругал квотербека НФЛ, который раскритиковал жест с коленом во время гимна США
#Леброн Джеймс
Бокс
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
#Флойд Мейвезер
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Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
В городах Европы – погромы памятников. Английские фанаты вышли на их защиту – и спровоцировали беспорядки и стычки с полицией
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#Джордж Флойд
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Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
#Колин Каперник
Боец UFC вышел на улицу и сам останавливал драки
#Чак Лидделл
«Я должен улыбаться расистам, чтобы меня не боялись». Речь чемпиона UFC на протесте после убийства Джорджа Флойда
#Исраэль Адесанья
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