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Джордж Флойд
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Джордж Флойд
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Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
28 августа 2020, 14:07
В городах Европы – погромы памятников. Английские фанаты вышли на их защиту – и спровоцировали беспорядки и стычки с полицией
3
#Джордж Флойд
15 июня 2020, 14:50
3
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
#Колин Каперник
03 июня 2020, 19:10
Боец UFC вышел на улицу и сам останавливал драки
#Чак Лидделл
02 июня 2020, 22:36
«Я должен улыбаться расистам, чтобы меня не боялись». Речь чемпиона UFC на протесте после убийства Джорджа Флойда
#Исраэль Адесанья
02 июня 2020, 16:40
Игроки «Ливерпуля» встали на колено в центре стадиона – это акция в поддержку убитого Джорджа Флойда
1
#Ливерпуль
01 июня 2020, 17:49
1
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
#Джордж Флойд
01 июня 2020, 17:15
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая 2020, 19:10
Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе
#Уэстон Маккенни
30 мая 2020, 20:03
Новичок НБА призвал молиться за полицейских, которые убили темнокожего при аресте. Другие баскетболисты возмущены
#Майкл Портер
28 мая 2020, 23:30
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
#США
27 мая 2020, 19:56