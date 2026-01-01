Джордж Флойд

Лента
Материалы
Новости
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
В городах Европы – погромы памятников. Английские фанаты вышли на их защиту – и спровоцировали беспорядки и стычки с полицией
3
#Джордж Флойд
3
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
#Колин Каперник
Боец UFC вышел на улицу и сам останавливал драки
#Чак Лидделл
«Я должен улыбаться расистам, чтобы меня не боялись». Речь чемпиона UFC на протесте после убийства Джорджа Флойда
#Исраэль Адесанья
Игроки «Ливерпуля» встали на колено в центре стадиона – это акция в поддержку убитого Джорджа Флойда
1
#Ливерпуль
1
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
#Джордж Флойд
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе
#Уэстон Маккенни
Новичок НБА призвал молиться за полицейских, которые убили темнокожего при аресте. Другие баскетболисты возмущены
#Майкл Портер
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
#США