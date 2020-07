Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter

Многие темнокожие футболисты поддержали Каперника. Например, бывший игрок Маршон Линч перед матчем «Окленда» тоже встал на колено, а потом сказал:

«Лучше встать на колено, чем поднять руки вверх и быть застреленным».

У Дональда Трампа обратная реакция. Сначала он сказал: «Думаю, это ужасно. Может, ему стоит найти другую страну, которая будет лучше работать?» Потом призвал клубы НФЛ увольнять игроков, если они будут вставать на колено. «Разве вы не хотите видеть людей, которые уважают флаг и страну на поле. Увольняйте тех, кто не делает это. Это было бы правильным решением».

Дальше Каперник вставал на колено после каждого матча сезона. НФЛ зафиксировала снижение посещаемости на 8% из-за недовольства поведением Каперника и его последователей. В 2017-м Каперник обвинил НФЛ в сговоре и сказал, что клубы специально договорились не брать его на работу из-за скандала из 2016-го. Каперник даже подал жалобу на НФЛ. Через год он помирился с Лигой: отозвал жалобу и отказался комментировать ситуацию. Business Insider писал, что за это он получил от НФЛ от 60 до 80 миллионов долларов.

После того случая в 2016-м карьера Каперника быстро заглохла. За «Сан-Франциско» он отыграл еще один сезон, после чего (в 28 лет) остался без клуба. Зато Каперника заметил Nike и предложил рекламный контракт в честь тридцатилетия слогана Just Do It.

Решение Nike разделило американцев. Одна часть считает, что компания поступила правильно и таким образом борется против притеснение темнокожих. Другая – что Nike не уважает флаг и гимн США. Сторонники второй позиции создавали в соцсетях хештэги #BoycottNike и #JustBurnIt и выкладывали видео, на которых уничтожают атрибутику Nike.