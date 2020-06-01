«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы

По информации Minneapolis Star Tribune, разграблено и взломано более 200 зданий и помещений. Владелец ломбарда застрелил одного из демонстрантов при попытке ограбления. В Миннеаполисе и в соседнем городе Сент-Пол объявлен комендантский час, направлено более 500 бойцов нацгвардии.

• В Атланте протестующие били полицейские машины и окна штаб-квартиры CNN.

• В Детройте неизвестный стрелял по толпе из автомобиля – один человек погиб. Еще минимум три человека погибло в Индианаполисе. Два – в Дэвенпорте, еще один – в Луисвилле.

• В Окленде погиб сотрудник Федеральной охранной службы, еще один был ранен. В ночь на 1 июня было обстреляно здание полиции.

• В Бруклине подожгли полицейский автомобиль, пресечены попытки убийства полицейских.