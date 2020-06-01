- Джордж Флойд
- Джон Джонс
- Даллас (б)
- Чикаго (х)
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицейскими в Миннеаполисе. После этого в США начались массовые протесты. Позже в крупных городах прошли беспорядки. Есть пострадавшие и погибшие.
• В Миннеаполисе протестующие сожгли здание полицейского участка – сотрудники эвакуировались с крыши на вертолетах.
По информации Minneapolis Star Tribune, разграблено и взломано более 200 зданий и помещений. Владелец ломбарда застрелил одного из демонстрантов при попытке ограбления. В Миннеаполисе и в соседнем городе Сент-Пол объявлен комендантский час, направлено более 500 бойцов нацгвардии.
• В Атланте протестующие били полицейские машины и окна штаб-квартиры CNN.
• В Детройте неизвестный стрелял по толпе из автомобиля – один человек погиб. Еще минимум три человека погибло в Индианаполисе. Два – в Дэвенпорте, еще один – в Луисвилле.
• В Окленде погиб сотрудник Федеральной охранной службы, еще один был ранен. В ночь на 1 июня было обстреляно здание полиции.
• В Бруклине подожгли полицейский автомобиль, пресечены попытки убийства полицейских.
• В Чикаго и Филадельфии ранены десятки полицейских. Офицер полиции ранен в Джексонвилле. Несколько полицейских пострадали в Бостоне.
• В Нью-Йорке во время прохождения по Бродвею протестующие били витрины и переворачивали машины. В ночь на 31 мая они сожгли полицейский грузовик.
• В Нэшвилле подожгли историческое здание суда. В Солт-Лейк Сити сожжены автомобили.
• В ряде городов замечены акты вандализма – испорчены или разрушены памятники. В Питтсбурге вандалы разрисовали статую хоккеиста Марио Лемье.
• В Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Филадельфии, Портленде, Атланте, Аризоне, Вашингтоне и Денвере введен комендантский час.
• В Вашингтоне недалеко от Белого дома сожгли машину, полиция применила слезоточивый газ. Загорелись несколько зданий. После того как полиция оттеснила протестующих от Белого дома, они начали громить магазины и врываться в здания.
По информации New York Times, агенты Секретной службы на время увели в подземный бункер президента США Дональда Трампа – вероятно, в рамках протокола в случае, если Белый дом находится под угрозой.
• Всего протесты охватили более 140 американских городов, в 21 штате задействована Нацгвардия. Арестовано более 4000 человек.
Американские телеканалы показывают репортажи, на которых видно, как люди грабят магазины с электроникой, одеждой и обувью. Распознать сложно – они в масках. По телевидению с призывом остановить беспорядки, которые оскверняют память Флойда, выступают знаменитости. В том числе темнокожие.
На митингах побывали владелец баскетбольного «Далласа» Марк Кьюбан и игроки клуба – Джексон, Пауэлл, Брансон и Клебер.
«Горжусь красотой и силой, которые видел сегодня», – прокомментировал митинги игрок «Миннесоты» Джей Ти Браун.
НХЛ выступила с заявлением против расизма, нетерпимости и насилия. В ту же ночь мародеры ограбили магазин хоккейного «Чикаго».
Президент «Питтсбурга» Дэвид Морхаус с группой протестующих спас фотографа, которого около арены «Пингвинс» избили другие протестующие.
«Люди, которые действительно вышли протестовать, не кидаются камнями и не поджигают дома. Есть специальные люди, даже не темнокожие, а белые, которые создают суету. Это анархисты», – мнение экс-игрока НХЛ Дарюса Каспарайтиса, который сейчас живет в Майами. – В Америке всегда были проблемы с расизмом. Хоть у нас и самая лучшая страна в мире, но отношение полиции к афроамериканцам все время было проблемой. Уже прошло столько времени, а все равно это чувствуется».
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс очень резко высказался в адрес преступников:
«Это дерьмо еще хоть как-то касается Джорджа Флойда? Какого хрена тупые подростки уничтожают наш город? Поверьте, я, как молодой афроамериканец, тоже разочарован. Но это не выход, мы только ухудшаем ситуацию.
Все взрослые люди должны обратиться к членам своих семей и сказать, чтобы сегодня те вернулись домой».