Чикаго (х)

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Хоккей
У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем
#Марк-Андре Флери
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
Хоккей
Тренер «Флориды» ушел из команды из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» от 2010 года
#Джоэл Кенневилл
Хоккей
«Чикаго» представил новичков команды и ошибся в написании фамилии Флери
#Марк-Андре Флери
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
У Кита Яндла из «Флориды» 867 матчей в НХЛ подряд. Это четвертая серия в истории лиги
#Кит Яндл
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Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
#Джоэл Кенневилл
В НХЛ гоняет швейцарец с русскими корнями. Забивает в проходах через всю площадку, мечтал о сборной России
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#Филипп Курашев
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Вратарь «Чикаго» упал за секунду до броска. Отдал пас сопернику и поскользнулся
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#Коллин Делиа
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Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку
#Кирби Дак
После хет-триков фанаты клубов НХЛ кидают на лед шляпы, кепки, шапки. Их забирают домой или отвозят в детские дома
#НХЛ
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
#Джордж Флойд
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