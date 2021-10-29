Тренер «Флориды» ушел из команды из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» от 2010 года

«Флорида» на старте сезона НХЛ: 7 матчей – 7 побед, первое место в таблице Восточной конференции. Но 29 октября с поста главного тренера «Флориды» ушел Джоэл Кенневилл. Это из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» от 2010 года.

Вся история в буллитах:

Кенневилл тренировал «Чикаго» с 2008-го по 2018-й. С клубом Кенневилл трижды брал Кубок Стэнли.

Кайл Бич, который прошел систему «Чикаго», заявил, что в 2010-м до него домогался видеоаналитик Брэд Олдрич.

По словам игрока, об этом знали все руководители «Чикаго» (в том числе и Кенневилл), но они не предприняли никаких действий.

НХЛ несколько лет проводила расследование по этой теме. По его итогу руководящих постов лишились многие руководители «Чикаго». В том числе и генмеджер Стэн Боумэн. Он потерял ту же должность и в сборной США.

Кенневилл с 2019-го работал во «Флориде». Но его скандал тоже коснулся – Кенневилл потерял там работу.

Заявление комиссара НХЛ Гэри Беттмэна:

«НХЛ соглашается с решением Джоэла Кенневилла уйти в отставку с поста главного тренера «Флориды Пантерз». На своем прежнем месте работы в «Чикаго» господин Кенневилл был среди нескольких бывших руководителей клуба, которые неправильно рассмотрели иск бывшего игрока Кайла Бича о сексуальном насилии в 2010 году против Брэда Олдрича, тогдашнего клубного видеоаналитика. После встречи с мистером Кенневиллом, которая состоялась в моем офисе, все стороны согласились, что больше нецелесообразно, чтобы он продолжал выполнять обязанности главного тренера «Флориды».

Кенневилл – второй среди всех тренеров по числу побед в НХЛ. За 24 года работы в лиге он победил 969 раз (лучший результат у Скотти Боумена – 1244 победы).