Игрок НБА отрастил волосы из-за сексуального насилия. Теперь постригся – чтобы забыть и простить

Игрок «Сан-Антонио» Лонни Уокер выложил большое сообщение в инстаграме. Там он показал новую стрижку и рассказал о реальных причинах всех изменений.

«Истинная правда в том, почему я делал это еще в начале пятого класса – маскировка. Некоторые, чьи имена останутся одни, творили очень многое. Я подвергался сексуальным домогательствам, изнасилованиям, оскорблениям. Я даже привык к этому, потому что в таком возрасте вы ничего не знаете.

Я был легковерным и любопытным ребенком, который ничего не знал о настоящем мире. Мышление подсказывало: мои волосы – это то, что я могу контролировать. Они были тем, что я могу создавать и делать своим. Это придало мне уверенности.

История все равно всплывала у меня в голове. Из-за вируса я начал по-настоящему смотреть на себя в зеркало и видеть, кем я действительно был даже за закрытыми дверями. Короче говоря, я охотно нашел мир и внутреннее счастье в этом путешествии. Я прощаю всех – даже людей, которые этого не заслуживают.

Почему? Потому что это мертвый вес. Время никого не ждет, так зачем мне тратить его на это? Моя стрижка была чем-то большим. Мои волосы были маской, скрывающей незащищенность. Но сейчас все лучше, чем когда-либо. Долой старое. Я сбросил эту кожу умственно, эмоционально, физически и духовно.

Жизнь всегда будет тяжелой. Из всех карт нужно просто собрать выигрышную комбинацию. И если вы проиграете, то все равно ничего не потеряно. Это урок. Просто знайте, что я люблю вас всех».