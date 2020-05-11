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Тот игрок НБА со смешного фото: сомневается в смерти Гитлера, изучает жизнь животных, развозит еду семьям
Защитник «Сан-Антонио» Лонни Уокер проводит всего второй сезон в НБА, но уже известен: закрепился в клубе в 20 лет, в начале 2019-го дебютировал, а в конце – расстроил трехочковым Джеймса Хардена. Благодаря этому броску «Сан-Антонио» добрался до овертайма, где и обыграл «Хьюстон».
Баскетбольных успехов у Уокера все равно не так много – слишком молод. Зато знают его не только из-за спорта.
Самое крутое фото драфта-2018 – кепка над головой из-за прически
«Плавающая кепка» превратилась в мем. С наушниками вышло не так забавно, но тоже весело:
По-другому кепка держаться и не могла с такой прической:
Кому-то даже захотелось сделать на голове картину, где была бы и его прическа, и само изображение Уокера. Как вам?
Конечно, Лонни спрашивали об имидже. Тогда же, летом 2018-го, он говорил: «Когда прическа будет мешать играть – придется ее сменить. Но это то, что выделяет Лонни Уокера, позволяет иметь собственный статус».
Если вы не следите за баскетболом, сообщаем: за два следующих года прическа играть не мешала.
Сомневается в самоубийстве Гитлера и призывает накапливать знания
Кайри Ирвинг несколько лет назад веселил всех рассуждениями о плоской Земле, но все же сдался: «Я точно был сторонником всяких теорий заговора. Приношу свои извинения за все это». Что сказал на это Уокер? Еще интереснее: «Нет, думаю, она не плоская. Но Земля – это иллюзия».
«Рассуждая об этом, удивительно, что мы так много всего открыли в мире, а на самом деле ничего о нем не знаем», – еще одна цитата Уокера, который считает, что на Земле когда-то люди были великанами. А его любимая теория заговора связана с самоубийством Адольфа Гитлера: «Не верю в это утверждение в целом. Считаю, что такой могущественный лидер не мог находиться один в доме. Совсем не складывается».
Согласно этой теории, Гитлер в 1945 году избежал гибели и скрылся в Аргентине. По официальной версии, он совершил самоубийство в бункере – раскусил ампулу с ядом и застрелился. В мае 2018 года французские исследователи и эксперты получили доступ к зубам Гитлера, хранящимся в Москве. Профессор Филипп Шарлье подтвердил: это зубные протезы Гитлера, а на них – синеватые пятна: химическая реакция между металлом и цианидом. Поэтому строить теорию заговора – бессмысленно.
Все это – от желания больше знать и размышлять. «Быть игроком – это временно, знания и интеллект – вот, что поможет дальше. Рано или поздно я хочу изменить мир. Получайте знания в жизни».
Известно, что перед тем как тренироваться с «Чикаго», он отправился в этом городе в музей науки и промышленности. По телевизору Уокер регулярно смотрит каналы Animal Planet и Discovery Channel. «Вне баскетбола мне нравится получать знания и следить за теми вещами, за которыми следят немногие».
Снялся в роли собаки, запертой в машине – поднял серьезную проблему
Это ролик PETA – организации, борющейся за права животных. Он призывает не оставлять собак в жарких машинах, когда хозяева везут их с собой, а потом уходят по делам. В США известно, что из-за этого животные страдали или даже умирали, не пережив жару. В отличие от людей, у собак потовые железы находятся только на подушечках лап, и жаркая погода влияет на них особенно тяжело.
Уокер в ролике задыхался в запертой машине, пока его собака развлекалась в торговом центре.
Просто взял и отправил 300 пар кроссовок в родной город, а потом создал лагерь
Подписав контракт с Adidas и став баскетболистом НБА, Уокер тут же сделал подарок Редингу – 90-тысячному городу, где он вырос. Казалось бы, есть причины вспоминать о нем без особого удовольствия (уровень преступности в Рединге на 16% выше, чем в целом по стране), но Лонни считает опыт полезным:
«Взрослеть там надо было быстрее, чем обычно. Когда вы идете в школу или возвращаетесь из нее, каждый день возникают какие-то проблемы, которые надо преодолевать. Но это дает другой взгляд на жизнь».
300 пар кроссовок от Уокера отправились в Рединг еще за полгода до его дебюта в НБА. Он подарил их баскетбольной лиге Blacktop в городе, планировалось, что их распределят между игроками восьми команд.
Через год Уокер открыл трехдневный бесплатный тренировочный лагерь для детей. Он был в восторге: «Это как еще одна мечта, почти как день драфта. Всегда хотел сделать это. Сделал впервые. Сейчас это значит для меня больше всего на свете».
И еще о благотворительности. В ноябре в США отмечается День благодарения, и в 2019-м Уокер придумал развозить еду малообеспеченным семьям. И сделал это самостоятельно. Клуб помог с мерчем и билетами на баскетбол.
В НБА Лонни уже данкует через Джастина Холидэя, получает по зубам от Хардена и ассистирует лежа. Он рассуждает о том, кто построил пирамиды, о Северном и Южном полюсах, о черных ягуарах и белых тиграх. Обедает с тренером «Сан-Антонио» Грегом Поповичем, который всегда призывает игроков расширять кругозор. И уже герой в родном городе.
Этому парню всего 21 год.