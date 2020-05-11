Тот игрок НБА со смешного фото: сомневается в смерти Гитлера, изучает жизнь животных, развозит еду семьям

«Рассуждая об этом, удивительно, что мы так много всего открыли в мире, а на самом деле ничего о нем не знаем», – еще одна цитата Уокера, который считает, что на Земле когда-то люди были великанами. А его любимая теория заговора связана с самоубийством Адольфа Гитлера: «Не верю в это утверждение в целом. Считаю, что такой могущественный лидер не мог находиться один в доме. Совсем не складывается».

Согласно этой теории, Гитлер в 1945 году избежал гибели и скрылся в Аргентине. По официальной версии, он совершил самоубийство в бункере – раскусил ампулу с ядом и застрелился. В мае 2018 года французские исследователи и эксперты получили доступ к зубам Гитлера, хранящимся в Москве. Профессор Филипп Шарлье подтвердил: это зубные протезы Гитлера, а на них – синеватые пятна: химическая реакция между металлом и цианидом. Поэтому строить теорию заговора – бессмысленно.

Все это – от желания больше знать и размышлять. «Быть игроком – это временно, знания и интеллект – вот, что поможет дальше. Рано или поздно я хочу изменить мир. Получайте знания в жизни».