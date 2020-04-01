Кошмарное детство баскетболиста НБА: смерть друга, пневмония, авария

В неотложке ребенка забрали и тут же обвесили различными приборами и трубками. «Он чуть не умер», – вспоминала Айрис. Эван пережил корь, но тяжело дышал. Ему удалили аденоиды и гланды. Весь первый год жизни он спал на груди у матери. Однажды она положила его на спину в кроватку, и он почти перестал дышать.

Позже Айрис говорила, что решилась покрестить сына только после всех этих ужасов, а во время крещения просто чувствовала, что он в своей жизни сделает что-то особенное. Но еще не все стрессовые истории прошли. Когда Тернеру было три года, его сбила машина – мать видела, как он приземлился на голову. Как же повезло, что все окончилось только сотрясением.

Еще одна проблема в детстве – большие зубы и трудный прикус. Старший брат выступал переводчиком, когда Эван хотел что-то сказать, поскольку его речь была невнятной, даже слово «мама» давалось ему с трудом, и выговаривал он его неправильно. Интенсивные занятия с логопедом помогли, но все равно было тяжело.

Все эти истории замыкали Эвана в себе. «До сих пор стесняюсь, но сейчас хоть нет опасности, – говорит он. – Когда я был маленьким, то просто не любил быть рядом с большим количеством людей. Так что я выходил один на улицу и играл в баскетбол».