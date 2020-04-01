Кошмарное детство баскетболиста НБА: смерть друга, пневмония, авария
Эван Тернер сейчас – игрок «Миннесоты», предпоследней команды Западной конференции, в которую был обменян в феврале. Эван Тернер почти три десятка лет назад – бедный малыш с целой россыпью самых разных болезней, из которых он в детстве так тяжело выбирался.
«В течение его первого года жизни я просто думала: «Господи, когда же ему станет лучше?». Мама Эвана – Айрис – пережила много ужасов за это время. У Эвана диагностировали ветряную оспу, пневмонию, корь, астму. Он был настолько больным, что даже не мог плакать.
В неотложке ребенка забрали и тут же обвесили различными приборами и трубками. «Он чуть не умер», – вспоминала Айрис. Эван пережил корь, но тяжело дышал. Ему удалили аденоиды и гланды. Весь первый год жизни он спал на груди у матери. Однажды она положила его на спину в кроватку, и он почти перестал дышать.
Позже Айрис говорила, что решилась покрестить сына только после всех этих ужасов, а во время крещения просто чувствовала, что он в своей жизни сделает что-то особенное. Но еще не все стрессовые истории прошли. Когда Тернеру было три года, его сбила машина – мать видела, как он приземлился на голову. Как же повезло, что все окончилось только сотрясением.
Еще одна проблема в детстве – большие зубы и трудный прикус. Старший брат выступал переводчиком, когда Эван хотел что-то сказать, поскольку его речь была невнятной, даже слово «мама» давалось ему с трудом, и выговаривал он его неправильно. Интенсивные занятия с логопедом помогли, но все равно было тяжело.
Все эти истории замыкали Эвана в себе. «До сих пор стесняюсь, но сейчас хоть нет опасности, – говорит он. – Когда я был маленьким, то просто не любил быть рядом с большим количеством людей. Так что я выходил один на улицу и играл в баскетбол».
В школе Эван подружился с Джоном Моллом. Тот тоже был классным баскетболистом и просто веселым парнем, но другую сторону своего друга Эван знал слабо – у Джона были проблемы с наркотиками, он не ладил с родителями, его мать страдала от шизофрении и отдала его на усыновление.
В декабре 2004-го Джона покончил жизнь самоубийством – 16-летнего парня сбил поезд. Тернер с тех пор звонил Барбаре Молл почти каждый год по три раза – в день годовщины, в день рождения Джона и в День матери. Трагедии ничего не предвещало, ее не ожидал никто. Именно Эван первым сообщил Барбаре об этом, что до сих пор сильно ее удивляет: «Взрослые не хотят делать такие звонки, а он позвонил. В 16 лет. Он поразил меня и делает это до сих пор».
Тернер позже рассказывал о своих чувствах: «Не то что бы я не принял это, я просто не понял – как это. Его шкафчик был рядом с моим, и я думал: «Он никогда не будет его использовать». Смотрел на стол – он никогда за него не сядет. Я все думал, что он вернется. Понадобилось очень много времени, чтобы осознать, что все это значит».
Эту историю в ESPN написали еще в далеком 2009-м – как раз перед дебютом Тернера в НБА. Тогда гадали все – как сложится его карьера. «Как сказала бы моя мама: «Я счастлива, что он живет своей мечтой», но я волнуюсь, потому что она близко. И это большая ответственность», – говорила Айрис.
Тернер прекрасно справился – он десять лет играет в НБА и регулярно в плей-офф. Чувство Айрис при крещении Эвана ее не обмануло. Мальчик все преодолел. Он уже давно – звезда.