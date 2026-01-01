Флорида Пантерз

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ
#Сергей Бобровский
Хоккей
42-летний Джо Торнтон вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ. Он играет в лиге с 1997 года
#Джо Торнтон
Хоккей
«Флорида» стала четвертой командой в истории НХЛ, которая 10 раз подряд победила дома на старте сезона
#Флорида Пантерз
Хоккей
«Флорида» впервые со старта сезона не набрала очки. Она оставалась единственным клубом НХЛ с таким показателем
#Флорида Пантерз
Хоккей
Бобровский не доиграл матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Его заменили после первого периода
#Сергей Бобровский
Хоккей
Тренер «Флориды» ушел из команды из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» от 2010 года
#Джоэл Кенневилл
Все новости
Материалы
Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
#Джоэл Кенневилл
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
Вратарь «Флориды» выбил шайбу клюшкой из пустого угла. Сейчас он играет чаще Бобровского
#Крис Дриджер
Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Бобровский забил автогол в плей-офф НХЛ, а потом исправился суперсэйвом
#Сергей Бобровский
Домашние тренировки Бобровского: сидит на коленках и ловит мячики
#Сергей Бобровский
Все материалы