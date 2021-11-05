Сергей Бобровский
НХЛ
Флорида Пантерз
Бобровский не доиграл матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Его заменили после первого периода
05 ноября, 11:31
Сергей Бобровский травмировался во время матча с «Вашингтоном». Он сыграл в первом периоде, но не вышел на второй из-за повреждения верхней части тела.
- Подробностей о травме пока нет. Его обследуют на следующий день. Сколько он пропустит непонятно, но травма не выглядит серьезной, пишет журналист Дэвид Дворк со ссылкой на и.о. главного тренера Эндрю Брюнетта.
- Бобровский – основной вратарь «Флориды». Он сыграл в семи из десяти игр в этом сезоне – все для него были победными. Он пропустил 11 голов после 211 бросков.
«Флорида» – один лидеров НХЛ в этом сезоне. После десяти матчей у нее одно поражение. Она лидирует в Западной конференции с 19 очками.
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