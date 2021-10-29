Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
«Флорида» на старте этого сезона НХЛ выиграла семь матчей и лидирует в таблице Восточной конференции. Утром 29 октября ее идиллия рухнула: внезапно появилась шоковая новость – тренер «Флориды Джоэл Кенневилл ушел.
Это из-за сексуального скандала, который случился в 2010-м, когда он тренировал «Чикаго».
Видеоаналитик обвиняется в том, что напоил и заставил заниматься сексом. Тренер Кенневилл (и вся команда) знал и проигнорировал
В 2010-м «Чикаго» вызвал молодого игрока Кайла Бича из фарм-клуба для подготовки к плей-офф. Cпустя три года он покинул клуб. Сейчас Бич выступает за немецкий «Эрфурт».
CNN ссылается на показания Бича и пишет, что 8 или 9 мая 2010 года тот был в квартире видеоаналитика Брэда Олдрича. Тот пригласил Бича выпить и поговорить о карьере. Но дальше Олдрич обманом напоил его и изнасиловал, угрожая положением в команде. Олдрич в ответ заявил, что вместе с ними была девушка. Сначала она занималась сексом с Олдричем. Позже, когда девушка ушла, Олдрич предложил секс Бичу. Все прошло по обоюдному согласию.
13 мая 2021 года полиция начала расследование по делу об изнасиловании игрока фарм-клуба «Чикаго» со стороны Олдрича. Изначально в полицейских отчетах не было имени Кайла Бича – он значился под кодовым именем Джон Доу. Только недавно Бич назвал себя в эфире телепередачи на канадском канале:
«Хорошо, что я сейчас жив и здоров. Я знаю, что не единственный хоккеист в мире, кто сталкивался с таким случаем. Я хоронил эту историю в себе 10 лет. И это разрушило меня изнутри».
Бич говорил, что эту историю знали все в раздевалке «Чикаго» и его фарм-клуба. Об этом говорили многие. Бич обвинял руководство «Чикаго», что они ничего не сделали с Олдричем. Бич сразу же рассказал об этом случае старшему тренеру «Чикаго» Полу Винсенту. Винсент поговорил с директором по хоккейным операциям клуба Элу Макайзаку, но Макайзак просто отправил Олдрича на разговор с психологом.
Вскоре эту историю узнали Джим Гэри (помощник генменеджера), президент Джон Макдонаф и другие боссы «Чикаго», в том числе и генменеджер Стэн Боумэн. Тренер команды Джоэл Кенневилл попросил Бича сосредоточиться на выступлениях в плей-офф, а не думать о конфликтах.
В том сезоне «Чикаго» взял Кубок Стэнли. Но клуб не только не отстранил Олдрича, но и позволил ему участвовать на чемпионском параде. Бич рассказывал:
«Это заставило меня почувствовать, что меня нет, что я не важен. Я смотрел на церемонию награждению и думал: «Олдрич прав, а я – нет». Я думал, что был виноват, потому что поставил всех в такую ситуацию. Ведь он просто поднимал Кубок Стэнли, а потом ездил с ним в школы и показывал трофей. Все это происходило после того, как боссы узнали, что произошло».
В октябре 2013 года Олдрич был арестован в Хоутоне (штат Мичиган) и обвинен в преступном сексуальном поведении третьей и четвертой степени. Два месяца спустя он признал себя виновным в преступном сексуальном поведении четвертой степени с несовершеннолетним, а в 2014 году был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения и пяти годам условно.
Как это дело стало обсуждаемым. Олдрич признался в двух случаях сексуального контакта с игроками. Боссы «Чикаго» покрывали его и этим оказывали поддержку преступнику
13 мая 2021 года началось масштабное публичное разбирательство. TSN опубликовало все моменты из разбирательства. Главные:
- 13 мая – иск в адрес «Чикаго» по делу об изнасиловании в 2010 году.
- 1 июня – неназванный бывший игрок «Чикаго» подал в суд на НХЛ, потому что лига позволила Олдричу работать после того, как он изнасиловал этого игрока.
- 17 июня – вскрылись данные, что руководители «Чикаго» знали о двух изнасилованиях внутри команды, но молчали, называя это «огромным секретом». Про это говорил адвокат Джона Доу (напоминаем: псевдоним Бича на время расследования).
- 26 июня – Олдрич подтвердил, что весной-2010 у него был сексуальный контакт с двумя игроками из молодежного сектора «Чикаго».
- 12 августа – Пол Винсент дал показанию по делу о сексуальных домогательствах Олдрича в адрес игроков и жесткого обращения с ними.
- 15 сентября – Олимпийский комитет США отклонил запрос американского аналитического центра о приостановлении работы генменеджера мужской хоккейной команды Стэна Боумена. Ему предъявлялись обвинения в том, что он помог скрыть сексуальное насилие над двумя игроками.
- 30 сентября – в материалах суда юристы утверждают, что, позволив Олдричу присутствовать на параде в честь победы в Кубке Стэнли, боссы «Чикаго» лишь показали поддержку ему и вписали в резюме очень солидную строчку.
На фото Олдрич празднует победу в Кубке Стэнли и радуется вместе с руководством.
- 26 октября – с поста генменеджера ушел Стэн Боумэн (ушел и с аналогичной позиции в сборной США – он не будет руководить командой на Олимпиаде-2022). Пост гендиректора покинул Дэнни Виртц. Команду также покинул Макайзак. Эти увольнения означают, что в клубе не осталось больше боссов, которые привели его к победе в Кубке Стэнли в 2010-м.
Джоэл Кенневилл с 2019-го работает главным тренером во «Флориде». После обнародования его участия в деле он ушел добровольно.
Что происходит сейчас: НХЛ оштрафовала «Чикаго», Кенневилл обещал подумать о безопасности в хоккее
28 октября НХЛ оштрафовала «Чикаго» за «неадекватные внутренние процедуры организации и недостаточную и несвоевременную реакцию». Сейчас комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отреагировал на уход Кенневилла:
«НХЛ соглашается с решением Джоэла Кенневилла уйти в отставку с поста главного тренера «Флориды Пантерз». На своем прежнем месте работы в «Чикаго» господин Кенневилл был среди нескольких бывших руководителей клуба, которые неправильно рассмотрели иск бывшего игрока Кайла Бича о сексуальном насилии в 2010 году против Брэда Олдрича, тогдашнего клубного видеоаналитика.
После встречи с мистером Кенневиллом, которая состоялась в моем офисе, все стороны согласились, что больше нецелесообразно, чтобы он продолжал выполнять обязанности главного тренера «Флориды».
Другие реакции:
- Сам Кенневилл: «Моя бывшая команда подвела Кайла, в этом есть и моя вина. Я подумаю, как это произошло, и найду время, чтобы понять, как сделать хоккей безопасным для всех».
- Президент «Флориды» Мэтт Колдуэлл поддержал отставку Кенневилла: «Такому поведению нет оправдания. «Чикаго» бросил Бича. Этот случай нарушает ценности «Флориды».
Кайл Бич удовлетворен результатами расследования и извинениями, которые принес «Чикаго». Но он заявил в твиттере, что на этом «его война с «Чикаго» не закончена».
В комментариях Бича поддерживают вратарь «Вегаса» Робин Ленер, многие журналисты и фанаты.
Журналист New York Times Рик Уайтхэд опубликовал фотографию с гравировкой «Чикаго»-2010 на Кубке Стэнли (там есть фамилия Олдрича) и подписал: «Хотел бы спросить: как действующие игроки НХЛ отнесутся к празднованию с трофеем, на котором есть фамилия сексуального маньяка?»