Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли

Видеоаналитик обвиняется в том, что напоил и заставил заниматься сексом. Тренер Кенневилл (и вся команда) знал и проигнорировал

В 2010-м «Чикаго» вызвал молодого игрока Кайла Бича из фарм-клуба для подготовки к плей-офф. Cпустя три года он покинул клуб. Сейчас Бич выступает за немецкий «Эрфурт».

CNN ссылается на показания Бича и пишет, что 8 или 9 мая 2010 года тот был в квартире видеоаналитика Брэда Олдрича. Тот пригласил Бича выпить и поговорить о карьере. Но дальше Олдрич обманом напоил его и изнасиловал, угрожая положением в команде. Олдрич в ответ заявил, что вместе с ними была девушка. Сначала она занималась сексом с Олдричем. Позже, когда девушка ушла, Олдрич предложил секс Бичу. Все прошло по обоюдному согласию.

13 мая 2021 года полиция начала расследование по делу об изнасиловании игрока фарм-клуба «Чикаго» со стороны Олдрича. Изначально в полицейских отчетах не было имени Кайла Бича – он значился под кодовым именем Джон Доу. Только недавно Бич назвал себя в эфире телепередачи на канадском канале:

«Хорошо, что я сейчас жив и здоров. Я знаю, что не единственный хоккеист в мире, кто сталкивался с таким случаем. Я хоронил эту историю в себе 10 лет. И это разрушило меня изнутри».

Бич говорил, что эту историю знали все в раздевалке «Чикаго» и его фарм-клуба. Об этом говорили многие. Бич обвинял руководство «Чикаго», что они ничего не сделали с Олдричем. Бич сразу же рассказал об этом случае старшему тренеру «Чикаго» Полу Винсенту. Винсент поговорил с директором по хоккейным операциям клуба Элу Макайзаку, но Макайзак просто отправил Олдрича на разговор с психологом.

Вскоре эту историю узнали Джим Гэри (помощник генменеджера), президент Джон Макдонаф и другие боссы «Чикаго», в том числе и генменеджер Стэн Боумэн. Тренер команды Джоэл Кенневилл попросил Бича сосредоточиться на выступлениях в плей-офф, а не думать о конфликтах.

В том сезоне «Чикаго» взял Кубок Стэнли. Но клуб не только не отстранил Олдрича, но и позволил ему участвовать на чемпионском параде. Бич рассказывал:

«Это заставило меня почувствовать, что меня нет, что я не важен. Я смотрел на церемонию награждению и думал: «Олдрич прав, а я – нет». Я думал, что был виноват, потому что поставил всех в такую ситуацию. Ведь он просто поднимал Кубок Стэнли, а потом ездил с ним в школы и показывал трофей. Все это происходило после того, как боссы узнали, что произошло».