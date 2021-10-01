Капитан Исландии исключен из сборной из-за обвинений в изнасиловании. По делу одиннадцатилетней давности

На фото выше – исландский полузащитник Арон Гуннарссон. Он не мог не запомниться вам, если вы следите за футболом хотя бы лет пять.

⭐️ Он был капитаном сборной Исландии на успешном для нее Евро-2016, ездил на ЧМ-2018 в Россию.

⭐️ В сборной у него 97 матчей. На клубном уровне третий год играет в Катаре.

⭐️ У него гигантская борода, благодаря которой его было легко узнать. Правда, сейчас уже поменьше.

Мог стать гандболистом, но ушел в футбол – в гандболе слишком просто все давалось. Однажды неудачно пошутил, сказав, что почти все албанцы – преступники. Так перед игрой в Тиране албанцы пришли и окружили отель. А бороду свою он как-то брил в прямом эфире, выполняя обещание.

Теперь у этого парня серьезные проблемы. Вплоть до невызова в сборную.

У Исландии мизерные шансы на поездку на ЧМ-2022 с одной победой в шести играх. В октябре предстоят матчи против Армении и Лихтенштейна. Но капитан не вызван. Причина – секс-скандал, связанный с инцидентом 11-летней давности.