Капитан Исландии исключен из сборной из-за обвинений в изнасиловании. По делу одиннадцатилетней давности
На фото выше – исландский полузащитник Арон Гуннарссон. Он не мог не запомниться вам, если вы следите за футболом хотя бы лет пять.
⭐️ Он был капитаном сборной Исландии на успешном для нее Евро-2016, ездил на ЧМ-2018 в Россию.
⭐️ В сборной у него 97 матчей. На клубном уровне третий год играет в Катаре.
⭐️ У него гигантская борода, благодаря которой его было легко узнать. Правда, сейчас уже поменьше.
Мог стать гандболистом, но ушел в футбол – в гандболе слишком просто все давалось. Однажды неудачно пошутил, сказав, что почти все албанцы – преступники. Так перед игрой в Тиране албанцы пришли и окружили отель. А бороду свою он как-то брил в прямом эфире, выполняя обещание.
Теперь у этого парня серьезные проблемы. Вплоть до невызова в сборную.
У Исландии мизерные шансы на поездку на ЧМ-2022 с одной победой в шести играх. В октябре предстоят матчи против Армении и Лихтенштейна. Но капитан не вызван. Причина – секс-скандал, связанный с инцидентом 11-летней давности.
Вот хронология:
• В мае 2021-го в соцсетях появился рассказ женщины о сексуальном насилии, которому она подверглась в 2010 году.
• В июне Футбольная ассоциация Исландии (KSI) получила информацию по этой теме. Подробности: инцидент произошел в сентябре 2010-го в Копенгагене после игры Исландии и Дании, участвовали два исландских игрока.
• Во второй половине лета KSI снова получила запрос.
• В августе учитель старших классов средней школы и председатель Комитета по гендерному равенству Исландского союза Ханна Бьорг Вилхьялмсдоттир написала статью, в которой обвинила KSI в бездействии и безразличии по этому вопросу. Она предложила убрать виновных из сборной.
• Бывший председатель KSI Гуни Бергссон, который покинул организацию в августе, сказал, что в письме не было имен ни жертв, ни преступников. С жертвой поговорить не удалось.
• В сентябрьской заявке Гуннарссона не было, Исландия выступала без него. О травме речи не идет – в это же время он играл за клуб в Катаре. Но 23 августа стало известно, что Гуннарссон заразился коронавирусом.
• В октябре за Исландию Гуннарссон также не сыграет. Главный тренер сборной Арнар Видарссон отверг предположения о том, что ему было не рекомендовано вызывать Гуннарссона – объяснил невызов внешними факторами и пообещал рассказать, «когда придет время».
Реакция самого Гуннарссона – непонимание. Он сделал заявление:
⚔️ Утверждает, что находится в хорошей форме и давно восстановился от коронавируса.
⚔️ Ему не дали возможности обсудить весь этот вопрос с KSI.
⚔️ Полиция никогда не связывалась с ним по поводу того инцидента в 2010-м.
Это уже далеко не первый скандал вокруг игроков исландской сборной. Причем известных:
🇮🇸 В июле стало известно о подозрениях в сексуальной связи с несовершеннолетними Гильфи Сигурдссона. Сообщалось про арест. Сигурдссон не попал в заявку «Эвертона» на сезон.
🇮🇸 В августе Колбейн Сигторссон был исключен из сборной из-за сексуальных домогательств в 2017-м. Всего же было минимум шесть случаев, но футбольные чиновники пытались это скрыть. Жертва обратилась в медиа – и руководство KSI в полном составе ушло в отставку. Сигторссон с конца августа не играет и за клуб.
🇮🇸 Теперь случай с Гуннарссоном. А ведь фактически это и есть три главные звезды команды на памятном Евро-2016.