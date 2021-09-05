Гудьонсен поцеловал сына перед его дебютом за Исландию. 25 лет назад он сам дебютировал за сборную после поцелуя своего отца

В сборной Исландии произошла смена поколений. 2 сентября исландцы играли против Румынии в матче отбора к ЧМ-2022 (проиграли 0:2), и в нем на замену вышел Андри Гудьонсен – сын знаменитого Эйдура Гудьонсена.

Факты про Андри Гудьонсена:

Как Гудьонсен-младший дебютировал за сборную Исландии? Вышел на поле на 72-й минуте. А перед этим его чмокнул отец, который работает ассистентом главного тренера Исландии – Арнара Видарссона. Видео момента: