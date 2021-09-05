Андри Гудьонсен
ЧМ-2022
Эйдур Гудьонсен
Исландия
Румыния
Поделиться:
Комментарии:
0
#Андри Гудьонсен #ЧМ-2022 #Исландия #Румыния #Эйдур Гудьонсен

Гудьонсен поцеловал сына перед его дебютом за Исландию. 25 лет назад он сам дебютировал за сборную после поцелуя своего отца

05 сентября, 11:57
Илья Егоров

твиттер RÚV Íþróttir

В сборной Исландии произошла смена поколений. 2 сентября исландцы играли против Румынии в матче отбора к ЧМ-2022 (проиграли 0:2), и в нем на замену вышел Андри Гудьонсен – сын знаменитого Эйдура Гудьонсена.

Факты про Андри Гудьонсена:

Как Гудьонсен-младший дебютировал за сборную Исландии? Вышел на поле на 72-й минуте. А перед этим его чмокнул отец, который работает ассистентом главного тренера Исландии – Арнара Видарссона. Видео момента:

Забавно, но Гудьонсен точно так же дебютировал за сборную Исландии. В 1996-м команда встречалась с Эстонией, и Эйдур Гудьонсен попал в заявку на матч. Тогда его тоже расцеловали перед заменой – и это сделал отец, Арнор Гудьонсен, который играл на тот момент за сборную и был заменен сыном.

Эйдур Гудьонсен говорил: «Единственное, что сказал мне папа: «У тебя все получится». Волнение отпало сразу же. Я вышел на поле с мыслями, что у меня лучший в мире отец. Но потом быстро перестроился».

Читайте «Гол.ру» в «Яндекс.Дзене»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Еще по теме
Россия при Карпине: всегда разные сочетания, постоянно новый правый защитник, сразу четыре дебютанта, Смолов участвовал во всех голах с игры
Россия давно не забивала таких голов: в подкате под вратаря. И сама чуть не пропустила почти такой же
Какую музыку слушает Смолов: Канье, The Weeknd и еще 19 имен
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Андри Гудьонсен
#ЧМ-2022
#Исландия
#Румыния
#Эйдур Гудьонсен