Гудьонсен поцеловал сына перед его дебютом за Исландию. 25 лет назад он сам дебютировал за сборную после поцелуя своего отца
В сборной Исландии произошла смена поколений. 2 сентября исландцы играли против Румынии в матче отбора к ЧМ-2022 (проиграли 0:2), и в нем на замену вышел Андри Гудьонсен – сын знаменитого Эйдура Гудьонсена.
Факты про Андри Гудьонсена:
- Он пока что не дебютировал на взрослом уровне в клубе.
- В 8 лет он попал в академию «Барселоны». В 11 ушел в «Гаву». В 2015-м, когда Андри Гудьонсен отметил 13-летие, он попал в молодежку «Эспаньола». С 2018-го Андри Гудьонсен связан с «Реалом». Если что, его отец три года выступал за «Барселону»: вместе с ней брал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании (дважды); побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
- Что о нем думает отец: «Андри талантливее меня. Он изучает футбол так, будто это наука, а не просто вид спорта. Он много общается с тренерами, отсматривает записи всех игр. Он уже талантливее меня».
- В марте была такая новость: Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро.
Как Гудьонсен-младший дебютировал за сборную Исландии? Вышел на поле на 72-й минуте. А перед этим его чмокнул отец, который работает ассистентом главного тренера Исландии – Арнара Видарссона. Видео момента:
Забавно, но Гудьонсен точно так же дебютировал за сборную Исландии. В 1996-м команда встречалась с Эстонией, и Эйдур Гудьонсен попал в заявку на матч. Тогда его тоже расцеловали перед заменой – и это сделал отец, Арнор Гудьонсен, который играл на тот момент за сборную и был заменен сыном.
Эйдур Гудьонсен говорил: «Единственное, что сказал мне папа: «У тебя все получится». Волнение отпало сразу же. Я вышел на поле с мыслями, что у меня лучший в мире отец. Но потом быстро перестроился».