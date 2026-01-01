Эйдур Гудьонсен

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Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро
#Свейн Гудьонсен
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Гудьонсен поцеловал сына перед его дебютом за Исландию. 25 лет назад он сам дебютировал за сборную после поцелуя своего отца
#Андри Гудьонсен
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