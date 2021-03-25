Свейн Гудьонсен
Евро-2021
Футбол
Эйдур Гудьонсен
Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро
вчера, 21:39
Россия U21 встретилась с Исландией в первом матче молодежного Евро-2021. При счете 4:0 в пользу России исландцы отыграли один мяч. Свейн Гудьонсен – его автор.
Свейну Гудьонсену 22 года. Это сын Эйдура Гудьонсена – бывшего футболиста «Челси» и «Барселоны».
Свейн Гудьонсен – игрок «Оденсе». Он играет там в аренде из итальянской «Специи». Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
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