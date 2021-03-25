Свейн Гудьонсен
Евро-2021
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Эйдур Гудьонсен
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#Свейн Гудьонсен #Футбол #Евро-2021 #Эйдур Гудьонсен

Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро

вчера, 21:39

Россия U21 встретилась с Исландией в первом матче молодежного Евро-2021. При счете 4:0 в пользу России исландцы отыграли один мяч. Свейн Гудьонсен – его автор.

Свейну Гудьонсену 22 года. Это сын Эйдура Гудьонсена – бывшего футболиста «Челси» и «Барселоны».

Свейн Гудьонсен – игрок «Оденсе». Он играет там в аренде из итальянской «Специи». Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Чалов забил гол и сделал два ассиста

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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